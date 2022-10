„Barwy szczęścia”. Damian zerwie z Anią?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Jola z Różą coraz bardziej martwią się przyjaźnią Basi z Chowańskim i w końcu postanawiają interweniować. Chcą wyrwać seniorkę ze szponów "bankruta i desperata". Mirek kolejną noc spędza u Renaty i jest zachwycony do chwili, gdy "ukochana" znów go odtrąca. Damian prosi Anię, by na razie ograniczyli swoje spotkania, a Żabcia w odpowiedzi oddaje mu klucze do jego mieszkania. Vincenzo wykorzystuje okazję i zaprasza przyjaciółkę na kolację. Natalia zgadza się w końcu reprezentować Rymana w sądzie, choć Malwina jej to odradza. A reżyser nachodzi nagle Michalinę w domu Marka ku wściekłości Witka oraz Olgi.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

