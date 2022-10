„Pierwsza miłość”. Brian porzuci karierę?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Anka jest zdziwiona tym, co usłyszała od Sebastiana. Julita nie może uwierzyć, dlaczego to nie ona ma pełnić role menedżerki klubu. Ankę martwi, czy pogodzi nowe obowiązki z nauką. Do pomocy dostaje dwie profesjonalnie przeszkolone kelnerki. Biały chwali Sebastiana jako pracodawcę. Lokaj Eustachy skarży się Edwardowi na zachowanie Dominiki, która pod nieobecność ojca panoszy się w domu i niczego nie szanuje. Dominika nie widzi nic złego w korzystaniu z dóbr Edwarda i uważa, że na nie zasłużyła.

Natomiast Weksler próbuje wybrać prezent dla Sabiny, ale ciężko mu zdecydować. Nie ma najlepszego kontaktu z córką i szuka pomocy w podjęciu decyzji. Tymczasem Brian przechodzi trudny okres i czuje, że wypala się zawodowo. Potrzebuje czegoś nowego, inspirującego i ożywczego. Czy w ogóle jest miejsce, gdzie mógłby to odnaleźć? Artur również chce zwolnić zawodowe tempo i więcej czasu poświęcić Tosi. Karol nie poznaje swoich pracowników.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

