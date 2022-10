Zaskakująca decyzja TVP. Co dalej z serialem „Ojciec Mateusz”?

Pierwszy odcinek popularnego serialu „Ojciec Mateusz” miał premierę w TVP w listopadzie 2008 roku. Sandomierz to malowniczo położone miasteczko, w którym na pierwszy rzut oka czas płynie wolniej, a życie wydaje się spokojniejsze. Jednak nawet tutaj przestępcy nie śpią. Serial „Ojciec Mateusz” opowiada właśnie o tym – o policjantach, którzy mają pełne ręce roboty, a w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek pomaga im ksiądz Mateusz, który nie tylko stanowi oparcie dla lokalnej społeczności, ale posiada rzadki, detektywistyczny talent.

Główną rolę w serialu gra Artur Żmijewski, wcielając się w tytułowego bohatera. Partnerują mu między innymi Jędrzej Taranek, Piotr Polk, Edyta Olszówka czy Michał Piela.

TVP będzie produkować serial „Ojciec Mateusz”?

Aktualnie na antenie TVP1 widzowie mogą śledzić odcinki 28. sezonu serialu. „Ojciec Mateusz” od samego początku emisji realizowany był przez ATM Grupę, jednak teraz Telewizja Polska, mimo dobrej oglądalności serii, postanowiła nie przedłużać umowy z producentem.

Z informacji portalu WirtualneMedia.pl wynika, że kilka miesięcy temu publiczny nadawca ogłosił konkurs na nowego producenta „Ojca Mateusza”. Wśród firm, które starały się o angaż była m.in. Rock And Roll Production (producent „Leśniczówki”) i ATM Grupa. Do tej pory nie ogłoszono wyników konkursu, a wszystko wskazuje na to, że TVP nowe sezony „Ojca Mateusza” zrealizuje samodzielnie. – TVP robi to wewnętrznie – przekazał informator Wirtualnych Mediów ze środowiska Telewizji Publicznej.

