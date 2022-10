Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Poszukiwanie talentów w Wadlewie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Śmiałek i Roman nie rozumieją dlaczego odwołano widzenie w zakładzie karnym. Bartek stara się zająć myśli wyjazdem do miasta. Prawnik Izabeli prosi jej syna, by spotkał się z nią i pomógł w otrzymaniu łagodniejszego wyroku. Ta wizyta nie należy do najłatwiejszych.

Tymczasem Roma instruuje Ewelinę, jak ma się zachować na widzeniu, które zorganizowała. Ewelina jest przerażona. W Wadlewie wielkie poruszenie z powodu castingu do nowego programu telewizyjnego. Barbara i Janek mają do obejrzenia wiele interesujących talentów. Czy znajdą wśród tych niezwykłych osób te, których szukają do programu?

Tymczasem Kacper postanawia szczerze porozmawiać z rodzicami młodego pacjenta, którym się opiekuje. Okazuje się, że źródłem stresu jest zachowanie ojca chłopca. Czy da się mu wytłumaczyć, jak jego słowa szkodzą jego dziecku?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

