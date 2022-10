„Wielka woda” bije rekordy popularności na Netflix. Jest hitem na świecie!

Serial „Wielka woda” zadebiutował na Netflix w środę 5 października. W pięć dni stał się jednym z największych hitów platformy minionego tygodnia. Produkcja znajduje się w czołówce TOP 10 w Polsce. Ponadto znalazła się na drugim miejscu globalnego zestawienia najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych. Na tydzień od premiery "Wielka woda" zdobyła oglądalność na poziomie 46 mln godzin.

O czym jest serial „Wielka woda”?

Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer (Agnieszka Żulewska), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

„Wielka woda”. Główne postacie

Główną bohaterką jest Jaśmina Tremer (w tej roli Agnieszka Żulewska), hydrolożka, która podejmuje się wyzwania obrony miasta przed powodzią. Jaśmina to silna kobieta walcząca ze swoimi słabościami i trudną przeszłością.

Jakub Marczak (w tej roli Tomasz Schuchardt) to ambitny urzędnik samotnie wychowujący nastoletnią córkę Klarę (w tej roli Blanka Kot). To on sprowadza Tremer do Wrocławia, ale okazuje się, że łączy ich znacznie więcej niż próba ratunku miasta.

Andrzej Rębacz (w tej roli Ireneusz Czop) wraca w rodzinne strony, aby zaopiekować się chorym ojcem (w tej roli Jerzy Trela). W wyniku zagrażającej powodzi, Rębacz staje do walki z tytułową Wielką Wodą, aby nie dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu wsi, z której pochodzi.

