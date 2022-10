Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Urszula coś ukrywa?

Co w nowym odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Kinga rozmawia z przyjaciółkami o zachowaniu Tomka. Ciężko jej widząc, jak przeżywa on rozstanie z ukochaną. Bycie nastolatkiem jest trudne i ciężko jej dotrzeć do syna w tym czasie. Postanawia poprosić Artura o pomoc. Szymon czuje, że ma swój udział w sytuacji, która doprowadziła do stanu, w którym teraz jest Tomek. Natomiast Masza pakuje swoje rzeczy i cieszy się na przeniesienie do innego zakładu karnego.

Ewelina nie może się doczekać specjalnego widzenia z Bartkiem. Roma postanawia wtrącić się w tę sprawę. Sytuacja staje się napięta. Pani Gabrysia tymczasem nie rozumie dlaczego nowa sprzątaczka nadal pracuje w ich budynku, mimo jej powrotu z sanatorium. Fabian stara się uspokoić przyjaciółkę. Czy jej podejrzenia co do Urszuli są słuszne? Na światło dzienne wychodzą pewne fakty.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.

Czytaj też:

Dziś w „Kuchennych rewolucjach”. Gessler pomoże ofierze przemocy domowej