Serial „Dziedzictwo” zastąpił „Wspaniałe stulecie”. Kiedy oglądać nową turecką produkcję?

Serial „Dziedzictwo” zadebiutował w Turcji w 2020 roku, więc jest to całkiem nowa produkcja na rynku. W Polsce pierwszy odcinek widzowie oglądać mogli premierowo w czwartek 6 października. Serial nadawany będzie na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku.

O czym jest serial „Dziedzictwo”, który zastąpił „Wspaniałe stulecie”?

„Kevser dorastała w biednej i skromnej okolicy. Pewnego dnia zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec. Po pewnym czasie Kevser traci męża i zostaje uwięziona w pozbawionej miłości rezydencji, razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. Kobieta nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Po pewnym czasie dochodzi do wypadku, w którym ginie Kevser. Jej synek utknął teraz w centrum rezydencji, przez co bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Jego wujek Yaman jest potężnym, twardym i zimnym biznesmenem, który już dawno zamknął swoje serce dla wszystkich. Na łożu śmierci Kevser błaga swoją siostrę Seher, aby zaopiekowała się jej synem. Dziewczyna przenosi się do rezydencji rodziny Kirimli, a między Seher i Yamanem powoli rodzi się uczucie” – czytamy w opisie serialu TVP.

W główne role w serialu wcielili się:

Halil Ibrahim Ceylan – Yaman;

Sila Turkoglu – Seher;

Berat Rüzgar Özkan – Yusuf Kirimli;

Melih Ozkaya – Ali;

Ömer Gecü – Cenger;

Oguz Yagci – Nedim;

Adnan Mehmet Ali Aslan – Ibrahim;

Zeynep Naz Eyüboglu – Neslihan;

Binnaz Ekren – Adalet.

Tytuł do tej pory doczekał się trzech sezonów. Jego produkcja jeszcze się nie zakończyła.

