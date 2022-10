„Pierwsza miłość”. Dorota wybaczy Stasi narażenie życia Tosi?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Kacper opiekuje się Wiktorem, który cierpiał na silne bóle brzucha w stresujących go sytuacjach. Chłopiec jest jednak skryty i niewiele mówi o swoich problemach. Na sali, w której wypoczywa, dochodzi do zuchwałej kradzieży.

Natomiast Oskar pomaga Kalinie, która musiała zostać w domu, żeby zająć się chorą Marlenką. Ukochany oferuje jej pełen zakres swych usług. Tymczasem Marysia zastanawia się, w jaki sposób ukryć przed Grażyną zabieg, który ma przejść Dominika, aby przekazać szpik Edwardowi. Potrzebny będzie dyskretny specjalista. Marysia chce wiedzieć, czy Edward stoi za pojmaniem Hiszpana, by wymusić na córce decyzję, którą podjęła.

Tymczasem informacje na temat tworzonego przez Janka programu telewizyjnego wyciekły do prasy. Media rozpisują się głównie na temat kontrowersyjnego prowadzącego. Okazuje się, że Max na własną rękę pojechał sprawdzić miejsce, w którym będą kręcone zdjęcia do tego show. Stasia stara się odkupić swoje winy i wrócić do łask Doroty. Ona jednak nie potrafi jej wybaczyć narażenia zdrowia i życia Tosi. Artur postanawia spotkać się z Sandrą.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

