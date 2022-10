„Barwy szczęścia”. Romans Łukasza i Weroniki wyjdzie na jaw?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia”. Streszczenie nowego odcinka

Agacie udaje się na nowo zadomowić w Fit - zdrowiu. Odkrywa, że Ignacy, choć wcale nie przykłada się do pracy, jest protegowanym jej szefa Konrada Głowskiego. Kasia nadal opiekuje się Maksem i próbuje wspierać w szpitalu Igora. Trafia przez to na celownik Modrzyckiego, który ma nadzieję na kolejny poczytny temat. Łukasz w końcu wybucha i wyrzuca dziennikarza z pracy. A reporter w odpowiedzi zaczyna go szantażować - grożąc, że ujawni jego „romans” z Weroniką. Tymczasem Krystyna coraz gorzej znosi mieszkanie pod jednym dachem z Anią oraz Sławką.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

