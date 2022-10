„Barwy szczęścia”. Maks wyjedzie z dziadkiem do Paryża?

Maks noc spędza na nowo u Sadowskich, ale dziadek nadal chce zabrać go do Paryża, nie słuchając w ogóle argumentów Kasi. Gdy Niedzielska uprzedza seniora, że nie ma prawa wywieźć chłopca z kraju bez zgody sądu, Grabski nagle porzuca wnuka. Agata postanawia zrezygnować z pracy dla fundacji, choć organizacja dostała jednak grant i na nowo jest wypłacalna. Na pierwszym zebraniu w Fit – zdrowiu Pyrka poznaje za to kolegów, z którymi ma odtąd współpracować: Pitera, Ignacego oraz Kubę. A oni od razu nadają jej przezwisko Królowa Lodu. Tymczasem wspólne mieszkanie Jaworskich z Anią oraz Sławką okazuje się dla wszystkich sporym wyzwaniem.

„Barwy szczęścia”. O czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

