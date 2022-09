Serial o Jeffreyu Dahmerze bije rekordy oglądalności na Netflix. Pobił znane produkcje

Pod względem oglądalności serial o Jeffreyu Dahmerze plasuje się ścisłej czołówce hitów Netfliksa. Większą widownie przyciągnęły tylko „Squid Game”, „All of Us Are Dead”, 4. sezon „Stranger Things” oraz 2. sezon „Bridgertonów”. Produkcja Ryana Murpy'ego pobiła takie hity jak „Kim jest Anna?” (195,97 mln widzów) czy 3. sezon „You” (179 mln).

Wszystko wskazuje na to, że serial „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” pobija oglądalność wszystkich dotychczasowych seriali stworzonych przez Ryana Murpy'ego dla Netfliksa, w tym „Wybory Paytona Hobarta” (2019), „Hollywood” (2020), „Ratched” (2020) czy „Halston” (2021).

Serial o Jeffreyu Dahmerze na Netflix

W latach 1978–1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial „Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.

W rolach głównych występują: Evan Peters (Jeffrey Dahmer), Richard Jenkins (Lionel Dahmer), Molly Ringwald (Shari Dahmer), Michael Learned (Catherine Dahmer) i Niecy Nash (Glenda Cleveland).

Czytaj też:

„Biały lotos” wraca z 2. sezonem. Poznajcie nowych hotelowych gości!