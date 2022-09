Gratka dla fanów Ryana Murphy'ego. Zobaczcie zwiastun „Obserwatora” – nowej serii Netflix

„The Watcher” Ryana Murphy'ego debiutuje pierwszym zwiastunem i ogłasza datę premiery tego przerażającego, limitowanego serialu z gatunku whodunit, z gwiazdorską obsadą: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Mia Farrow i inni.

O czym będzie „Obserwator” („The Watcher”)?

Dean (Bobby Cannavale) i Nora Brannock (Naomi Watts) właśnie kupili swój wymarzony dom na idyllicznych przedmieściach Westfield w New Jersey, ale po włożeniu wszystkich swoich oszczędności w sfinalizowanie transakcji szybko zdają sobie sprawę, że okolica nie jest przyjazna. Jest zwariowana starsza kobieta o imieniu Pearl (Mia Farrow) i jej brat Jasper (Terry Kinney), którzy zakradają się do domu Brannocków i ukrywają się w ich kabinie. Jest Karen (Jennifer Coolidge), pośredniczka w handlu nieruchomościami i stara znajoma Nory, która sprawia, że czują, że tak naprawdę nie pasują, oraz wścibscy sąsiedzi Mitch (Richard Kind) i Mo (Margo Martindale), którzy wydają się nie rozumieć granic. Ich lodowate powitanie szybko zamienia się w pełne, żywe piekło, gdy zaczynają napływać złowieszcze listy od kogoś, kto nazywa siebie „Obserwatorem”, terroryzując Brannocków do granic wytrzymałości, gdy złowrogie sekrety sąsiedztwa wychodzą na jaw. Serial oparty jest na prawdziwej historii niesławnego domu „Watcher” w New Jersey.

Kiedy premiera „The Watcher”?

Premiera „The Watcher” już 13 października tego roku na Netflix.

