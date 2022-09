Najchętniej oglądane w Polsce. Te seriale na Netflix biły rekordy

10. „Sandman”



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



9. „W pułapce zbrodni”



Sequel serialu „W pułapce”. Andri i Hinrika badają sprawę zabójstwa członka sekty związanego ze sporem o ziemię oraz zaginięcia pewnej kobiety w 2013 roku.



8. „Niedoskonali”



Troje młodych ludzi zostaje poddanych eksperymentom o przerażających skutkach ubocznych. Razem próbują znaleźć lekarstwo i naukowca odpowiedzialnego za swój los.



7. „The Good Doctor”, sezon 4.



Serial opowiada o pracy młodego chirurga Shauna Murphy`ego, autystycznego sawanta, który zostaje rezydentem w prestiżowym szpitalu na oddziale chirurgii. Poznaje on tam ludzi, którzy go wspierają oraz takich, którzy krzyżują jego plany zostania tylko „dobrym doktorem”.



6. „The Crown”, sezon 1.



To historia dwóch z najsłynniejszych adresów świata - Pałacu Buckingham i 10 Downing Street oraz intryg i romansów kryjących się za ważnymi wydarzeniami, które wywarły decydujący wpływ na drugą połowę XX wieku. Dwa dwory pod jedną koroną.



5. „Pokémon Master Journeys”



Ash dzielnie walczy w Światowej Koronie Bitew, a Goh niezmordowanie usiłuje złapać wszystkie pokemony. Razem zmierzają ku przygodzie!



4. „Dziennik żigolo”



Życie mężczyzny do towarzystwa zaczyna chwiać się w posadach, gdy angażuje się on w sprawy rodzinne klientki i łamie podstawową w swojej pracy zasadę - nie zakochiwać się.



3. „Cobra Kai”, sezon 5.



Akcja serialu toczy się 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 r. Od tamtego czasu Daniel LaRusso (Ralph Macchio) odniósł ogromny sukces, chociaż ma problemy z utrzymaniem życiowej równowagi bez wsparcia swojego mistrza, pana Miyagi.



2. „Diabeł w Ohio”



Kanadyjsko-amerykański serial, którego twórczynią jest Daria Polatin. Historia doktor psychiatrii, która pewnego dnia przyjmuje pod swój dach dziewczynę, która uciekła z tajemniczej sekty.



1. „Gry rodzinne”



Polski komediodramat, którego akcja rozpoczyna się w dniu ślubu pewnej kochającej się pary. Otóż na tym podniosłym wydarzeniu na jaw wychodzą tajemnice i sekrety, która burzą spokój i radość obydwu rodzin.

