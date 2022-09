„Ród smoka”. Dlaczego ciało Viserysa jest pokryte ranami i bliznami? Wyjaśniamy

Żelazny Tron został zbudowany przez Aegona I Targaryena. Wykonał go z mieczy swoich wrogów i przypuszcza się, że do jego konstrukcji użyto ich około tysiąc. Nie jest to wygodna konstrukcja, a George R.R. Martin wręcz ją personifikuje – temu, który nie powinien na niej zasiadać grozi kolcami, ostrzami i poszarpanymi krawędziami z metalu. Jeżeli nie chcesz, aby Żelazny Tron cię skrzywdził, musisz podejmować decyzje dla dobra swojego królestwa i rodziny. W przeciwnym wypadku da o sobie znać.

Jak dotąd król Viserys I, w którego wciela się w „Rodzie Smoka” Paddy Considine, zawiódł jako przywódca na każdym poziomie. Dał się zwieść Otto Hightowerowi, był nieświadomy motywacji swojego brata Daemona, bezduszny w swoich politycznych interesach oraz okrutny dla swojej córki Rhaneyry. Nie tylko Siedem Królestw odrzuca Viserysa, ale i sam Żelazny Tron. Monarcha pokryty bliznami i strupami, traci nawet dwa palce. Działo się to już wcześniej. Viserys nie jest pierwszym władcą, którego okaleczyła pozycja władzy.

Królowie okaleczani przez Żelazny Tron

Aerys II Targaryen był ojcem Daenerys, Viserysa II i Rhaegara. W „Grze o tron” pojawił się raz – w wizjach Brana Starka, który widzi jego śmierć z rąk Jaime'ego Lannistera – zwanego „królobójcą”. W serialu często poruszany był wątek tego, że ojciec Daenerys był szalony, nazywano go przez to Obłąkanym Królem. Miał jednak także przydomek „Król Strup” czy też „Król Parch”. Gdy popadał w paranoję i wyładowywał swój gniew na niewinnych cywilach, na jego ciele pojawiało się coraz więcej ran. George R.R. Martin wyjaśniał, że to wina Żelaznego Tronu, który ściera skórę siedzącego na nim Aerysa II.

W książce „Starcie królów”, która była inspiracją do napisania scenariusza do 2. sezonu „Gry o tron” Joffrey płacze i żali się matce, że w trakcie gniewnej tyrady, zranił się o tron w rękę. Jest wiele powodów, dla których tron „odrzuca” nastolatka – jest dzieckiem zrodzonym z kazirodztwa, które nie ma uzasadnionego prawa do władzy, a jego okrucieństwo niszczy reputację całej rodziny. Podobnie jest także z innymi, których mieliśmy okazję zobaczyć na Żelaznym Tronie. Robert Baratheon spędza więcej czasu na zabawach niż na sprawowaniu władzy, Tommen jest za niewinny do pełnienia tej roli, Cersei Lannister porzuca swoje człowieczeństwo dla pozycji, a Daenerys Targaryen jest gotowa zrównać miasto z ziemią.

