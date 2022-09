HBO Max chwali się zdobytymi Emmy. To może być wskazówką, co warto obejrzeć

W tym roku serialem HBO, który otrzymał największą liczbę nagród Emmy jest „Biały lotos”. Wśród wyróżnionych produkcji są także m.in: „Euforia”, „Sukcesja”, „Hacks”, „Barry” i „Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem”. W poniższej rozpisce możecie sprawdzić, ile nagród Emmy trafiło do tych seriali. Przeczytajcie ich opisy i sprawdźcie, czy znajdziecie wśród tych produkcji takie, które chcecie obejrzeć.

„Biały Lotos” – 10 nagród Emmy



Satyra społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Euforia” – 6 nagród



Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi.



„Sukcesja” – 4 nagrody



Serial opowiada historie Royów, którzy są właścicielami największej korporacji mediowej, Waystar Royco. Logan Roy (Brian Cox), który jest prezesem korporacji, chce przekazać kierowanie nią jednemu z dzieci.



„Hacks” – 3 nagrody



Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” – 3 nagrody



Oliver podsumowuje wybrane wydarzenia z minionego tygodnia, często związane ze Stanami Zjednoczonymi, oraz w sposób satyryczny i niecenzuralny prezentuje swój punkt widzenia w kwestiach społecznych, politycznych i egzystencjalnych. W każdym odcinku jest temat tygodnia, któremu poświęca się najwięcej uwagi.



„Barry” – 3 nagrody



Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem.



„A Black Lady Sketch Show” – 2 nagrody



Maya dzieli się tajemnicą ze swoją grupą wsparcia, Trinity spotyka swoją bratnią duszę, Drea konfrontuje się na parkiecie ze złodziejem kroków, a światowej sławy „filozofka” promuje swoje wykłady.



„We're Here” – 2 nagrody



Serial prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych jednorazowych drag queen show. W każdym odcinku uznane drag queens inspirują i uczą jak wyjść poza swoją strefę komfortu.

Po jednej nagrodzie otrzymały także: „Pozłacany wiek”, „Legendy voguingu”, „Jerrod Carmichael: Rothaniel”, „30-metrowa fala”, i „Amerykański sen George’a Carlina”.

Wszystkie nagrodzone seriale i programy dostępne są w serwisie HBO Max.

