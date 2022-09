Zwiastun „Wielkiej wody”. Netflix opowie o walce z powodzią tysiąclecia

Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer (Agnieszka Żulewska), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

Powrót do nastrojów i emocji

Jak podaje Netflix, pomysłodawczyni i producentka „Wielkiej Wody”, Anna Kępińska, wraz z reżyserami (Janem Holoubkiem i Bartłomiejem Ignaciukiem) oraz scenarzystami (Kasprem Bajonem i Kingą Krzemińską) przeprowadziła szeroko zakrojony research oraz rozmawiała z setkami powodzian i świadków, aby stworzyć ten wciągający dramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.

- Nie opowiemy dziejów wszystkich uczestników tych wydarzeń, to niemożliwe. Zależało nam na powrocie do tamtego nastroju i emocji, ale jednak w gruncie rzeczy stworzeniu uniwersalnej historii o podejmowaniu trudnych decyzji, konflikcie pokoleń, jednostki z większością, wsi z miastem. O tym, że trzeba się zmierzyć ze swoimi „niezałatwionymi sprawami”, nie da się od tego uciec. Ale też o niezwykłym pospolitym ruszeniu, chęci pomocy, solidarności i potrzebie działania. To było wyjątkowe. Z dnia na dzień zwykłą codzienność zastąpiła walka z żywiołem, a z tłumu wyłonili się zaufani liderzy. Powódź jest dla nas tylko tłem tej opowieści i katalizatorem zdarzeń - podkreśliła Kępińska.

„Wielka woda”. Główne postacie

Główną bohaterką jest Jaśmina Tremer (w tej roli Agnieszka Żulewska), hydrolożka, która podejmuje się wyzwania obrony miasta przed powodzią. Jaśmina to silna kobieta walcząca ze swoimi słabościami i trudną przeszłością.

Jakub Marczak (w tej roli Tomasz Schuchardt) to ambitny urzędnik samotnie wychowujący nastoletnią córkę Klarę (w tej roli Blanka Kot). To on sprowadza Tremer do Wrocławia, ale okazuje się, że łączy ich znacznie więcej niż próba ratunku miasta.

Andrzej Rębacz (w tej roli Ireneusz Czop) wraca w rodzinne strony, aby zaopiekować się chorym ojcem (w tej roli Jerzy Trela). W wyniku zagrażającej powodzi, Rębacz staje do walki z tytułową Wielką Wodą, aby nie dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu wsi, z której pochodzi.

Kiedy premiera „Wielkiej wody”?

Wielka Woda, serial inspirowany powodzią tysiąclecia, już 5 października na Netflix.

