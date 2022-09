Nowe filmy i seriale na Canal+ Online we wrześniu. Sprawdźcie, co obejrzycie

„Minuta ciszy”



Najnowszy polski serial – czarna komedia o prowincjonalnych domach pogrzebowych. Gdy jedyny w okolicy zakład odmawia pochówku Czesława, jego przyjaciel, świeżo emerytowany listonosz Mietek decyduje się wziąć sprawy we własne ręce. To znaczy otworzyć własną firmę, by załatwić wszystko oficjalnie. Nie ma pojęcia jak wiele przed nim stanie wyzwań – zarówno tych czysto urzędowych, jak i kłopotów ze strony konkurencji, która przecież niechętnie spogląda na nowy zakład na swoim terenie.

To przede wszystkim popis wcielającego się w rolę Mietka Zasady Roberta Więckiewicza. Ten pięciokrotny laureat Orłów (m.in.: „Ile waży koń trojański?”, „Różyczka”, „W ciemności”) dostał tu kolejną okazję by zademonstrować swój aktorski kunszt. Na ekranie towarzyszą mu m.in. trzykrotna laureatka Orłów Aleksandra Konieczna („Ostatnia rodzina”, „Jak pies z kotem”, „Boże ciało”) i Piotr Rogucki („Gotowi na wszystko. Exterminator”, „Skrzydlate świnie”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”).

Premierowe odcinki od 09.09 w piątki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia dwa odcinki w serwisie CANAL+ online.



„Operacja Mincemeat”



Wojna to nie tylko bitwy, ale także różnego rodzaju fortele i zmyłki. O wielu z nich możemy się dowiedzieć dopiero po latach. Oto historia jednej z najciekawszych akcji tego typu podczas II Wojny Światowej. By rozproszyć niemieckie siły przed desantem na Europę w 1943 r. brytyjski kontrwywiad zrobił niemal wszystko, by przekonać Niemców, że tak naprawdę mają zamiar najpierw zaatakować Sycylię i próbować walczyć z III Rzeszą od południa.

Ten wojenny dramat to dzieło doświadczonego, nominowanego do Oscara brytyjskiego reżysera Johna Maddena („Zakochany Szekspir”, „Hotel Marigold”, „Sama przeciw wszystkim”), który zaprosił na plan świetną obsadę: laureata Oscara Colina Firtha („Samotny mężczyzna”, „Jak zostać królem”, „Kingsman: Tajne służby”), dwukrotnie nominowanego do Emmy Matthew Macfaydena („Duma i uprzedzenie”, serial „Sukcesja”), laureatkę Emmy Kelly Macdonald („Trainspotting”, „To nie jest kraj dla starych ludzi”, serial „Zakazane imperium”) i Jason Isaacs („Patriota”, cykl „Harry Potter”, serial „Star Trek: Discovery”).

Film, już dostępny w serwisie CANAL+ online.



„Stocznia Gdańska. Wolność w oczach świata”



Dokument przypominający jak ważną rolę w najnowszej historii świata odegrała Stocznia Gdańska i wydarzenia, które miały tam miejsce ponad czterdzieści lat temu. Dziś, gdy kolejne pokolenia rodzą się i dorastają w wolnej Polsce, gdy dawny podział świata i Żelazna Kurtyna są coraz bardziej zapominane, a to jak naprawdę doszło do zmian i co je zainicjowało coraz bardziej gubi się w głośniejszych narracjach i próbach wypromowania innych miejsc i wydarzeń jako tych przełomowych, takie uporządkowane próby oddania sprawiedliwości temu naprawdę miejscu są bardzo potrzebne. Gdyby nie wydarzenia w Stoczni, gdyby nie takie, a nie inne podejście do sporu z władzą, to cała nasza historia, nie tylko polska, ale europejska mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej.

Premiera 07.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Ostatniej nocy w Soho”



Eloise marzy, by zostać projektantką mody. Przyjeżdża więc do Londynu i zaczyna studia. Fascynują ją swingujące lata sześćdziesiąte. Do tego stopnia, że zaczyna o nich coraz częściej śnić. A może to jednak nie są sny, a pojawiająca się w nich młoda piosenkarka Sandy nie jest wytworem jej wyobraźni?

Ten olśniewający wizualnie film, będący sprawnie skonstruowaną mieszanką gatunków z wyraźnie dominującym ostatecznie klimatem grozy, to dzieło jednego z najciekawszych współczesnych twórców kina popularnego Edgara Wrighta („Wysyp żywych trupów” „Baby Driver”, „Scott Pilgrim kontra świat”). Do swej fascynującej opowieści udało mu się zaprosić świetnych aktorów – w rolę Eloise wciela się Thomasin McKenzie („Zatrzyj ślady”, „Jojo Rabbit”), jako Sandy występuje Anya Taylor-Joy („Emma”, Wiking”, serial „Gambit królowej”), a towarzyszą im Matt Smith (seriale „Doctor Who”, „Crown”, „Ród smoka”), Terence Stamp („Priscilla, królowa pustyni”, „Superman”) i Diana Rigg (seriale „Rewolwer i melonik”, „Gra o tron”).

Premiera 10.09. o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Dziewczyna z Plainville”



Czy SMS może zabić? A przynajmniej skłonić kogoś do popełnienia samobójstwa? Okazuje się, że to pytanie nie jest wcale takie retoryczne. Oto ośmioodcinkowy serial inspirowany głośną przed kilku laty sprawą śmierci Conrada Roya, dziewiętnastolatka z Massachusetts, który zabił się pod wpływem swojej dziewczyny Michelle Carter. Jej maile, SMS-y, telefony spowodowały, że Conrad targnął się na swoje życie. W efekcie Michelle (wówczas osiemnastoletnią) oskarżono o nieumyślne zabójstwo, a sprawa sądowa zrobiła się głośna na cały kraj.

Teraz zaś stała się kanwą serialu, który próbuje szerzej pokazać wpływ tego rodzaju komunikacji na współczesne życie młodych ludzi. DZIEWCZYNA Z PLAINVILLE to dzieło nominowanej do Emmy Liz Hannah („Czwarta władza”, „Wszystkie jasne miejsca”, serial „Mindhunter”) i Patricka Macmanusa (seriale „Marco Polo”, „Dr. Death”). Główne role zagrały zaś nominowana do Emmy Elle Falling („Super 8”, „Czarownica”, serial „Wielka”) jako Michelle i nominowana do Oscara Chloe Sevigny („Nie czas na łzy”, „Dzieciaki”, „Dogville”) jako matka Conrada, Lynn Roy.

Premierowe odcinki w poniedziałki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Vigil”



Ekscytujący brytyjski serial sensacyjny produkcji BBC - historia policyjnego śledztwa, które rozgrywa się na pokładzie okrętu podwodnego. Ta sześcioodcinkowa fabuła napisana przez Toma Edge’a („Crown”, „Cormoran Strike”) zaczyna się od zniknięcia szkockiego statku rybackiego i równocześnie tajemniczej śmierci na pokładzie atomowego okrętu podwodnego, tytułowego HMS Vigil. Do rozwiązania zagadki zostaje wyznaczona inspektor Amy Silva, która (dosłownie) ląduje na pokładzie okrętu, a tam szybko wchodzi w konflikt z przedstawicielami Królewskiej Marynarki Wojennej. Sama, otoczona przez obcych, głęboko w morskich odmętach mimo wszystko stara się wykonać swoje zadanie i rozwiązać sprawę. Czy to w ogóle możliwe?

W główną rolę pani detektyw wcieliła się świetna brytyjska aktorka Suranne Jones znana z głównych ról w serialach „Doktor Foster”, „Gentleman Jack” i „Scott i Bailey”. Towarzyszą jej m.in. Rose Leslie („Gra o tron”, „Downton Abbey”) i Gary Lewis („Billy Elliot”, „Gangi Nowego Jorku”, „Outlander”).

Premierowe odcinki od 07.09 w środy o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Gunda”



Tytułowa bohaterka tego pełnometrażowego dokumentu to żyjąca na pewnej farmie świnia. Spokojnie, bez żadnych ekstrawagancji, czy nawet ogólnie przyjętych filmowych elementów (muzyki, koloru) obserwujemy jej codzienne życie i jest to seans fascynujący. Ludzie nie są tu istotni – jest Gunda, są jeszcze dwie krowy, jednonoga kura i spokojna codzienność, która pokazana z takiej perspektywy nabiera zupełnie innego wymiaru. Psychiczny świat zwierząt hodowlanych. Brzmi dziwnie jako hasło? Ale jako film sprawdza się wyśmienicie dając widzowi sporą dawkę emocji i pola do interpretacji. I do zastanowienia nad samym sobą i swoimi przyzwyczajeniami.

Za tym ciekawym, oryginalnym i nominowanym w Europejskich Nagrodach Filmowych w kat. Najlepszy Dokument projektem stoi scenarzysta i reżyser Victor Kosakovskiy („Niech żyją Antypody”, „Aquarela”), a co ciekawe jednym z producentów tego kameralnego norwesko-amerykańskiego filmu jest laureat Oscara Joaquin Phoenix („Joker”, „Spacer po linie”, „Gladiator”).

Premiera 12.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Pociągi na wojnie”



Serial dokumentalny, który pozwala nam z oryginalnej perspektywy spojrzeć na przebieg II Wojny Światowej. Z perspektywy torów kolejowych. Bowiem stara jak świat jest prawda, że nic tak jak wojna nie pobudza ludzkiej cywilizacji - od pomysłowości po przemysł. Stan zagrożenia powoduje, że potrafimy i stworzyć i wykorzystać rozmaite idee na skalę niespotykaną. Dziś mało kto tak na to patrzy, ale II Wojna Światowa była w dużej mierze wojną na szynach. Dzięki kolejowemu transportowi najłatwiej i najszybciej można było przerzucać wielkie jednostki bojowe, czy też tysiące, ba, miliony osób w potrzebie. Tak jak podczas słynnej operacji Pied Piper, gdy w jeden weekend ponad półtora miliona dzieci ewakuowano z Londynu na angielską prowincję. Również wyzwolenie Francji, plan Barbarossa, czy operacja Overlord nie miałyby szans powodzenia bez pociągów.

Premierowe odcinki w poniedziałki o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Monachium 1972”



Serial dokumentalny rekonstruujący słynny zamach palestyńskich terrorystów podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Dziś dzięki dotarciu do wielu świadków i odtajnionych dokumentów można dokładnie odtworzyć te wydarzenia. Zmierzył się z tym izraelski reżyser Roman Shumunov („Tu i teraz”, „Berenstein” dokument „Świadkowie Czernobyla”), który w formule miniserialu dokumentalnego precyzyjnie odtwarza wydarzenia tych dramatycznych godzin, jak i cały kontekst polityczny tamtych wydarzeń.

W fabularnie zrekonstruowanych sekwencjach sprzed pół wieku zobaczymy m.in. Anat Waxman („Tragedie Niny”, „Makaronik”) jako premier Izraela Goldę Meir, czy Ori Peppera („Przełęcz ocalonych”, „Zwarcie”) jako szefa Mossadu Zvi Zamira.

Premiera 19.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„O czym dzisiaj marzą zwierzęta”



Animowany film familijny, którego bohaterką, a nawet superbohaterką jest sympatyczna wombat Maggie. Miłość jej życia Bradley zaginął w tajemniczych okolicznościach i Maggie nie ustaje w poszukiwaniach przyjaciela. Bradley’a nigdzie nie ma, ale Maggie dzięki pewnemu zbiegowi okoliczności staje się lokalną superbohaterką. Nie do końca wierzy w swe możliwości, ale zakłada kostium i zaczyna patrolować ulice. Szybko okazuje się, że nie jest sama, w jej towarzystwie pojawia się pewien supernielot i przemiły koala. Czyżby Maggie znalazła nowy pomysł na życie? A co z Bradleyem? A może to właśnie najlepsza droga do odzyskania przyjaciela?

Australijska animacja to kolejny film wyreżyserowany przez Ricarda Cusso, który w poprzednich latach dostarczył nam podobne w nastroju i tak lubiane przez najmłodszych produkcje „O czym marzą zwierzęta” i „Igrzyska zwierzaków”. Te, pełne uroczych, charakterystycznych dla tego kontynentu stworzeń, filmy z każdym rokiem zdobywają coraz większą popularność i z sukcesem konkurują z produkcjami z Hollywood.

Film już dostępny w serwisie CANAL+ online.



„Morze północne w ogniu”



Pełen emocji film katastroficzny pokazujący całkiem prawdopodobny rozwój wydarzeń nie tak daleko od nas. W ostatnich latach kinematografia norweska wyspecjalizowała się w filmach o potężnych zagrożeniach, które czają się całkiem niedaleko („Fala”, „The Quake. Trzęsienie ziemi”). Teraz ta sama ekipa powraca do nas z kameralną i zarazem spektakularną niczym hollywodzkie produkcje opowieścią o tym, jak groźne mogą być skutki wydobywania ropy z dna Morza Północnego. Wielka katastrofa ekologiczna to tylko jeden z poziomów zagrożenia, o których opowiada produkcja. Jeden z łagodniejszych.

Ten film, który zaczyna się od tajemniczego zatonięcia platformy wiertniczej, to dzieło John Andreasa Andersena, który popularność zdobył dzięki familijnemu filmowi „Kapitan Szablozęby i skarb piratów”, a potem wyreżyserował wspomniany już „The Quake. Trzęsienie ziemi”. Na ekranie zobaczymy Kristine Kujath Thorp („Zbrodnia ostateczna”, „Ninjababy”), Andersa Baasmo Christansena („Kumple”, „Witajcie w Norwegii”) i Bjorna Floberga („Księga Diny”, „Kingsman: Tajne służby”).

Premiera 17.09. o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.



„Król internetu”



Internet błyskawicznie kreuje swoje nowe gwiazdy, a potem jeszcze szybciej o nich zapomina. Jak się nią zostaje i co z tego wynika? Oto opowieść, która próbuje zmierzyć się z tym fenomenem. To historia trójki outsiderów, którzy nagle zdobywają sławę – Frankie i Jack pracują w obsłudze klubu komediowego w Hollywood. Ich życie gwałtownie się zmienia, gdy poznają dziwną personę, Linka. Zaczynają nagrywać jego pełne pasji antykomercyjne przemowy, które po wrzuceniu do sieci robią furorę. Cała trójka z dnia na dzień staje się sławna. Czy głoszenie antykomercji może być komercyjne? I jak zachowa się wtedy menadżer klubu?

Ten film, który miał premierę na festiwalu w Wenecji to dzieło Gii Coppoli, wnuczki słynnego Francisa Forda Coppoli. Co za tym idzie oczywiście Gia jest członkiem słynnego filmowego rodu, do którego należą też przecież Sofia Coppola, Nicolas Cage czy Jason Schartzman, który zagrał w „Królu internetu” jedną z drugoplanowych ról. W głównych zobaczymy zaś Andrew Garfielda („Niesamowity Spider-Man”, „tick, tick… Boom!”), Maya Hawke („Małe kobietki”, serial „Strange Things”) i Nat Wolff („Papierowe miasta”, serial „Bastion”).

Premiera 24.09. o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.Czytaj też:

