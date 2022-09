Kinowe hity i serialowe nowości na HBO Max. Co warto obejrzeć?

„Dziesięcioletni Tom”



Nowy serial animowany Max Original opowiada o wzlotach i upadkach zwykłego chłopca, który ciągle dostaje błędne wskazówki od otaczających go dorosłych, bo oni przecież „chcą dobrze”.



„Durrellowie”



Zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrelów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu.



„Wszyscy kłamią”



Spokojna codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście.



„Królowe Berlina”



Cztery najlepsze przyjaciółki: Jazz, Fanta, Hajra i Rasaq wychowały się na ulicach niebezpiecznego Berlina. U progu dorosłości spoglądają w niepewną przyszłość



„Top Gun”



Tom Cruise jako utalentowany pilot, który zakochuje się w swojej instruktorce z elitarnej jednostki lotniczej.



„Jedz, módl się, kochaj”



Niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia. Film na podstawie autobiograficznej powieść Elizabeth Gilbert.



„Saturday Night Live”



Najnowszy sezon jednego z największych programów komediowych wszech czasów.



„Córka trenera”



Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę.



„Podróże Samuela”



Cudzoziemiec szuka swojego biologicznego ojca na łotewskiej wsi, kiedy przypadkowo potrąca samochodem prosiaka. Córka hodowcy świń namawia go do spędzenia nocy na farmie, gdzie mężczyzna staje się niewolnikiem.



„Malarz szyldów”



Łotewska tragikomedia o młodym artyście, który jest świadkiem zmian politycznych okresu II wojny światowej. Gdy brutalne reżimy pojawiają się i znikają, jego kraj, wioska, lud, a nawet jego serce zostają wciągnięte w nieubłagany wir historii.



„Jak wytresować smoka”



Historia młodego Wikinga, który przeciwstawia się tradycji i zaprzyjaźnia się z jednym ze swoich najgroźniejszych wrogów – dzikim smokiem. Razem walczą z przeciwnościami losu, aby ocalić swoje dwa światy.



„Elvis”



Film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem" Tomem Parkerem (Tom Hanks).

