„Parasyte: The Grey”. Netflix wyprodukuje koreański serial na podstawie kultowych komiksów

Oryginalna seria komiksów „Parasyte” o inwazyjnych formach życia przejmujących i kontrolujących ludzkie ciała, której autorem jest Hitoshi Iwaaki, sprzedała się w ponad 25 mln egzemplarzy w ponad 20 krajach. Pełna fantazji i motywów filozoficznych historia została już przeniesiona na ekran w formie animacji i filmów fabularnych, które szybko zyskały popularność wśród fanów. Teraz Yeon Sang-ho, znakomity koreański reżyser, który ma na swoim koncie wiele wybitnych filmów i seriali, stworzy jej nową wersję.

W filmach „Zombie express” i „Zombie express 2: Półwysep”, które spopularyzowały gatunek K-zombie, i popularnym na całym świecie serialu Netflix „Hellbound” Yeon stworzył własne uniwersum naznaczone nieskrępowaną, zachwycającą wyobraźnią. Teraz rozszerzy je, reżyserując serial „Parasyte: The Grey” i współtworząc jego scenariusz. Yeon słynie z dogłębnych analiz ludzkich reakcji w obliczu chaotycznego porządku świata, więc fani z niecierpliwością czekają na jego wizję przedstawionej w „Parasyte” rzeczywistości — z koreańskim akcentem. Ryu Yong-jae, scenarzysta serialu „Dom z papieru: Korea”, który w ciągu trzech dni od premiery znalazł się na szczycie światowej listy Top 10 seriali nieanglojęzycznych Netflix, pomoże Yeonowi napisać scenariusz tej intrygującej historii.

„Parasyte: The Grey”. Kto w obsadzie?

Gwiazdorska obsada to kolejny z powodów, dla których fani z niecierpliwością czekają na „Parasyte: The Grey”. Jeon So-nee gra Jeong Su-in, która zostaje ofiarą pasożyta. Gdy intruzowi nie udaje się zawładnąć jej mózgiem, Jeong wchodzi z nim w dziwaczną koegzystencję. Jeon spodobała się widzom w serialach „Scripting Your Destiny”, „When My Love Blooms” i „Encounter”.

W obsadzie znaleźli się też Koo Kyo-hwan i Lee Jung-hyun, którzy pracowali już z reżyserem Yeonem Sang-ho przy filmie „Zombie express 2: Półwysep”. Koo Kyo-hwan gra Seola Kang-woo, który tropi pasożyty, aby odnaleźć swoją zaginioną siostrę. Koo, który słynie z przekraczania utartych granic, zachwycił widzów Netflix rolami w serialu „D.P”. i filmie „Kingdom: Ashin of the North”. Lee Jung-hyun wciela się w Choi Jun-kyung, liderkę grupy zadaniowej do walki z pasożytami. Choi, która przez pasożyty straciła męża, całkowicie poświęca się ich unicestwieniu. Lee zademonstrowała szerokie spektrum umiejętności aktorskich w takich produkcjach, jak najpopularniejszy koreański film wszech czasów „The Admiral: Roaring Currents”.

Uniwersum i wciągającą fabułę serialu „Parasyte: The Grey” będzie można śledzić na Netflix. Miejmy nadzieję, że już niebawem!

