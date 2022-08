„Pierwsza miłość”. Streszczenie nowego odcinka. Co czeka widzów?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 3444

Kacper rozmawia z Bartkiem na temat sytuacji z Weroniką i swoich uczuć do Marysi. Niespodziewanie pojawia się Emilka, która go rozpoznaje. Stawia to Kacpra w niezręcznej sytuacji. Natomiast Laura zostaje zwolniona z pracy. Piotrek chce dać jej i Ance nieco prywatności i przenosi się tymczasowo do Miłki. Przykro mu, że nie może bardziej pomóc w sprawie Grzegorza. Laura postanawia pojechać do ubezpieczalni, aby otrzymać odszkodowanie za zniszczony dom. Udaje się też na budowę, na której pracował jej mąż. Chce zdobyć więcej informacji. Natomiast Kaśka ciężko znosi zamknięcie Barbariana. Załamana zamknięciem baru, Anka próbuje namówić go, by się nie poddawał. Kaśka zadecydował jednak o sprzedaży lokalu. Kto mógłby zainteresować się kupnem? Natomiast Artur odkrywa, że Sandra przebywa u Śmiałka w Wadlewie. Karol bardzo cieszy się ze zlokalizowania rywalki. Tymczasem Marysia pyta Kacpra, czy zgodzi się na badania zgodności szpiku dla Edwarda.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

