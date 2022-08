„Minuta ciszy”. Poznajcie bohaterów nowego polskiego serialu

Oś fabuły komediodramatu wyreżyserowanego przez Jacka Lusińskiego („Śubuk”, „Carte Blanche”) opiera się o postać Mietka Zasady (Robert Więckiewicz), listonosza z małego miasteczka, który nie może doczekać się przejścia na emeryturę. Jego pełne codziennych trudów, ale dość spokojne życie odmienia niespodziewana, samobójcza śmierć przyjaciela Czesława Majora (Mieczysław Zbrojewicz). Po odmowie pochówku ze strony jedynego domu pogrzebowego w okolicy bohater postanawia sam założyć firmę pogrzebową, aby odprawić przyjaciela w ostatnią drogę. Przy wsparciu córki zmarłego (Karolina Bruchnicka) oraz swojej niepełnosprawnej żony (Aleksandra Konieczna), wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą, Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki). Oto opisy bohaterów serialu.

Robert Więckiewicz jako Mieczysław Zasada



Spokojny i poczciwy listonosz z małego miasteczka, Bożej Woli. Cieszy się sympatią lokalnej społeczności. Jest troskliwym mężem – opiekuje się niepełnosprawną żoną, Celiną. Emerytura ma być dla niego czasem wymarzonego odpoczynku. Los chce jednak inaczej. W pierwszym dniu emerytury umiera jego sąsiad i najlepszy przyjaciel Czesław Major. Działania miejscowego księdza i właściciela miejscowego zakładu pogrzebowego utrudniają jego pogrzeb. Ostatecznie Zasada sam musi zająć się pochówkiem przyjaciela i w tym celu otwiera własny zakład pogrzebowy „Pogrzeby z Zasadami”. Nie przypuszcza nawet, że branża pogrzebowa to jego powołanie. Stałe obcowanie ze śmiercią skonfrontuje go nie tylko z ludzkim smutkiem, ale i własnymi tajemnicami z przeszłości, których nie udało się pogrzebać.



Piotr Rogucki jako Jacek Wieczny



„Cel uświęca środki” – to motto życiowe bezwzględnego właściciela Domu Pogrzebowego „Wieczny Spokój” ze Złotowa. Dzięki pewności siebie i kontrowersyjnym, lecz skutecznym metodom działania udało mu się zmonopolizować rynek pogrzebowy w okolicy. Przez lata, wykorzystując do tego sieć układów, stworzył sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. Nie udałoby się to gdyby nie talent Wiecznego do zjednywania sobie ludzi – aby zdobywać kolejne zlecenia, opłaca lekarzy pogotowia, pielęgniarki, policjantów, a nawet kierownika Domu Starców. Wie, że dla jego pozycji kluczowa jest również dobra relacja z lokalnym proboszczem. Wśród mieszkańców gminy cieszy się opinią profesjonalisty. Gdy nagle, na jego terenie, pojawia się konkurencyjny zakład pogrzebowy, Wieczny wpada w gniew. Początkowo lekceważy konkurenta, z czasem jednak wchodzi z nim w bezwzględną i niebezpieczną konfrontację.



Aleksandra Konieczna jako Celina Zasada



Troskliwa i opiekuńcza żona Mieczysława Zasady. Częściowo sparaliżowana, od 20 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Na pozór pogodzona ze swoim losem, ewentualny smutek i nudę od czasu do czasu topi w alkoholu. Decyzja męża o otwarciu własnego zakładu pogrzebowego wyprowadza ją z równowagi i przywołuje demony z przeszłości. Z czasem jednak przekonuje się, że wspólna praca może być dobra dla ich małżeństwa. Wraz z Synkiem, postanawia pomóc Mietkowi rozkręcić firmę. Gdy wydaje się, że wszystko zaczyna się układać, los zadaje Celinie kolejny cios, a głęboko skrywane tajemnice wychodzą na światło dziennie, zmieniając życie całej rodziny.



Karolina Bruchnicka jako Synek



Bezkompromisowa i harda. Na co dzień studiuje grafikę w Holandii. W domu Zasadów, których od dziecka nazywa wujkiem i ciocią, pojawia się w związku ze śmiercią Czesława Majora. Początkowo planuje jak najszybciej wrócić za granicę, jednak intuicja podpowiada jej, by pomóc Mietkowi w rozkręcaniu funeralnego biznesu. Niekonwencjonalne pomysły, energia i niebanalne spojrzenie na świat Synka są zupełnie różne od konserwatywnego podejścia Zasady – ich współpraca przynosi jednak zaskakująco dobre efekty.



Aleksandra Popławska jako Madzia Majorowa



W chwili śmierci męża, jej życie zmienia się o 180 stopni. Major po ślubie kazał Madzi zrezygnować z pracy, twierdząc, że utrzymaniem domu powinien zajmować się mężczyzna. Jego nagła śmierć sprawia, że „bańka”, w której beztrosko żyła, bezpowrotnie pęka. Kobieta zostaje z niczym. Z potulnej i rozpieszczonej staje się zdesperowaną kobietą, która walczy o swoją przyszłość.



Adam Bobik jako Nuta



Mirosław Zbrojewicz jako Czesław Major



Wojciech Skibiński jako Lutek

Kiedy obejrzymy serial „Minuta ciszy”?

Premiera 6-odcinkowego serialu „Minuta ciszy” już 9 września w CANAL+ online oraz o 21:00 na antenie CANAL+ Premium.

