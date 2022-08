„Zawsze na służbie”. Co wydarzyło się w Lubawie? Powstał kolejny polski dokument „true crime”

8 lipca 1979 roku, Lubawa. Niedziela. Milicjanci patrolowi Bogdan P. i Tadeusz K. zgodnie z planem odbyli wieczorną służbę. Kilka zgłoszeń, drobne awantury w trakcie wieczornej zabawy. Nic, co odbiegałoby od normy. Po północy Bogdan P. udał się do domu swoim samochodem. Około godziny 1:00 Tadeusz K. zdał broń, założył milicyjny płaszcz, wsiadł na służbowy motocykl i odjechał w stronę domu. Następnego dnia nie pojawił się na służbie.

Tego ranka do komendy w Lubawie trafia zgłoszenie dotyczące włamania do pobliskiego CPN-u. Milicjanci zbierają dowody z miejsca zdarzenia, ale przedłużająca się nieobecność Tadeusza K. niepokoi ich coraz bardziej. Okazuje się, że w nocy nie dotarł do domu, nie widziała go żona, nie widział go nikt. Sprawa z godziny na godzinę robi się coraz poważniejsza. O zajściu zostaje powiadomiona Komeda Wojewódzka Milicji w Olsztynie i rozpoczyna się śledztwo na szeroką skalę. Do Lubawy zjeżdżają milicjanci z sąsiednich miast. Przeszukują teren centymetr po centymetrze. Poszukiwania odbywają się również z powietrza za pomocą helikoptera, co dla mieszkańców Lubawy jest wielką sensacją. Wszyscy zadają sobie pytania: co się wydarzyło w nocy z 8 na 9 lipca? Gdzie jest Tadeusz K.? Czy ktoś przyczynił się do jego zaginięcia -a jeżeli tak, to kto i dlaczego?

„Zawsze na służbie” to dwuczęściowy program dokumentalny, opowiadający o śledztwie, którego zaskakujący przebieg do dziś jest w pamięci jego uczestników. Świadkowie wydarzeń, w tym emerytowani milicjanci, zabierają nas w miejsca, w których 40 lat temurozegrał się dramat. Opowiadają o swoich przeżyciach, krok po kroku odtwarzają wydarzenia –i dostają możliwość poznania szczegółów, których wcześniej nie znali...

Kiedy premiera? Gdzie oglądać?

Premiera „Zawsze na służbie” odbędzie się 13 i 14 sierpnia o 22:00 na CBS Reality.

