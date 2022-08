Produkcje Adult Swim na HBO Max. Co warto obejrzeć?

Adult Swim to wiodący producent animacji dla dorosłych. Produkowane przez spółkę seriale zdobywają wiele nagród, biją rekordy popularności i doceniane są przez krytyków. Dzisiaj do HBO Max dodany został kolejny animowany serial Adult Swim – „Nastoletnia Euthanasia” („Teenage Euthanasia”). Jest to historia osadzona w niedalekiej przyszłości na Florydzie i skupia się wokół właścicieli domu pogrzebowego Tender Endings, rodziny Fantasy: babci Baby, jej dorosłych dzieci wujka Pete'a i Trophy oraz nastoletniej córki Trophy, Euthanasii („Annie”).

W serwisie HBO Max dostępne są także inne produkcje Adult Swim, a wśród nich:

„Birdgirl” – spin-off Harveya Birdmana, w którym Judy Ken Sebben znana jako Birdgirl tworzy drużynę Birdteam do walki z przestępczością. Zadaniem ekipy jest cofnięcie wszystkich niebezpiecznych decyzji poprzedniego pokolenia i powstrzymanie spustoszenia spowodowanego przez ich własne produkty, które nie zadziałały tak, jak powinny.

„Metalokalipsa” – animowane przygody członków zespołu deathmetalowego Dethklok, którzy są tak sławni i osiągnęli tak duży sukces, że stali się celem przestępców podobnych do Iluminatów.

„Primal” – historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie.

„Rick i Morty” – wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy, śledzący losy genialnego, lecz socjopatycznego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.

„Robot Chicken” – wyróżniony nagrodami Emmy satyryczny format autorstwa Matthew Senreicha i Setha Greena wykonany animacją poklatkową.

„Samuraj Jack” – w odległej przeszłości japoński samuraj wyrusza na misję pokonania złego, zmiennokształtnego czarodzieja Aku. Niestety nie wykonuje swojego zadania, bo zostaje przeniesiony do przyszłości, gdzie Aku cieszy się już pełnią mocy.

„Tuca i Bertie” – animowany serial komediowy o najlepszych ptasich przyjaciółkach – wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia.

„Trzy żwawe Debry” – serial przedstawiający surrealistyczną codzienność trzech szalonych gospodyń domowych. Wszystkie trzy noszą imię Debra i mieszkają w zamożnym podmiejskim miasteczku Lemoncurd w stanie Connecticut.

„Uśmiechnięci przyjaciele” – serial animowany opowiadający o pracownikach niewielkiej firmy, którzy chcą dawać ludziom szczęście w tym dziwnym i zwariowanym świecie. W firmie tej pracują cyniczny Charlie i pracownik roku Pim, których zadaniem jest dzwonienie do ludzi, aby podnosić ich na duchu.

Od dzisiaj lista produkcji Adult Swim dostępnych w HBO Max jest dłuższa o kolejną pozycję. Właśnie do serwisu dodany został serial „Nastoletnia Euthanasia”. Już na 5 września zaplanowana została premiera nowego, 6. sezonu serialu „Rick i Morty”.

