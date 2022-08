Tydzień na Netflix. Rozpiska nowości – sprawdź, co obejrzysz

W tym tygodniu na Netfliksie obejrzycie świetny dokument o Woodstocku w 1999 roku. Ponadto wyczekiwany serial „Sandman” – wyczekiwaną nowość od platformy. Z sezonem 4. wraca „The Good Doctor”, a także wiele świeżych produkcji dla nastolatków i dzieciaków. Sprawdźcie rozpiskę nowości.

„Totalny chaos: Woodstock'99” – środa



Festiwal Woodstock 1969 obiecywał muzykę i pokój, natomiast rocznicowa edycja z 1999 roku wywołała furię i zamieszki oraz przyniosła liczne szkody.



„Sandman” – piątek



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



„Sezon ślubów” – czwartek



Naciskani przez rodziców, żeby znaleźć sobie małżonków, Asha i Ravi udają w sezonie ślubnym, że są parą. W końcu jednak zaczynają naprawdę coś do siebie czuć.



„Buba” – środa



Małomiasteczkowy kanciarz dołącza do lokalnej mafii wraz z bratem lawirantem. Jego obsesja na punkcie własnej karmy prowadzi do przezabawnych konsekwencji.



„To nie wina karmy” – środa



Gdy jej licealna miłość i młodsza siostra zaręczają się, Sara postanawia ustalić, czy to wszystko przez jej rzekomego pecha.



„The Good Doctor”, sezon 4. – wtorek



Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.



„Carter” – piątek



Pozbawiony wspomnień mężczyzna, którego poczynaniami kieruje tajemniczy głos dochodzący z urządzenia w jego uchu, wyrusza na straceńczą misję odbicia zakładniczki.



„Markiza Tamara Falco” – czwartek



Program reality TV pokazujący wytworne życie Tamary Falco, która stara się zachować równowagę pomiędzy pracą, zabawą i kontaktami ze swoją słynną rodziną.



„Dobrego dnia, Veronico”, sezon 2. – środa



Niedoceniana policjantka szuka złodzieja okradającego kobiety poznane na portalu randkowym. Przy okazji odkrywa potworny sekret otoczony zmową milczenia.



„Darlings” – piątek



Badru sądzi, że jej porywczy mąż zmieni się, jeśli przestanie pić. Gdy jednak przebiera miarę, kobieta i jej matka zaczynają - odważnie, choć nieporadnie - szukać odwetu.



„Wojownicze żółwie Ninja. Ewolucja” – piątek



Wojownicze żółwie ninja muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, gdy Ziemię atakują bezlitosne i niosące chaos istoty z innego świata.



„Bracia Giigaroboty” – czwartek



Koniec sprzeczek. Prawdziwą walkę czas zacząć. Rodzeństwo robotów Kulek i Grom oraz ich genialna wynalazczyni muszą obronić Ziemię przed atakiem potworów z kosmosu.



„Wieczna noc” – środa



Aby uciec od monotonii życia na przedmieściach, samotna 17-latka zaprzyjaźnia się z grupą nastolatków zażywających narkotyk, który pozwala im śnić na jawie.



„Kakegurui Twin” – czwartek



Mary Saotome marzy o awansie społecznym, więc inwestuje wszystko, co ma, w to, co w jej elitarnym liceum liczy się najbardziej - hazardową grę o wysokie stawki.

