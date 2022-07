„Złotopolscy” wracają na antenę TVP

„Złotopolscy” to druga – po „Klanie” – oryginalna polska telenowela, która pojawia się na antenie. To opowieść o dwóch gałęziach rodu, skłóconych ze sobą od pokoleń. Nestorami rodziny są bliźnięta, Dionizy i Eleonora. Dionizy Złotopolski mieszka w rodowej siedzibie w Złotopolicach wraz z synem Markiem, niezależnym senatorem, najczęściej zresztą przebywającym w Warszawie, i jego żoną Barbarą, którzy mają dwóch dorosłych synów. Starszy Waldemar prowadzi gospodarstwo i wciąż bezskutecznie poszukuje kandydatki na żonę, która zgodziłaby się wraz z nim zamieszkać na wsi. Młodszy Kacper to czarna owca w rodzinie – po „zawodówce” porzucił szkołę i uciekł z domu, by poświęcić się muzyce. Pod nazwiskiem Górniak zdobył pieniądze, popularność i pozycję idola wielbionego przez rzesze nastolatek.

Miejska linia rodu wywodzi się od bliźniaczej siostry Dionizego, Eleonory. Gabrielowie mieszkają w Warszawie. Syn Eleonory Wiesław jest komendantem posterunku policji na Dworcu Centralnym, jego żona Marta prowadzi luksusową kawiarnię, ich syn Tomek właśnie rzucił studia medyczne i jako akwizytor zamierza dorobić się błyskawicznie dużych pieniędzy. Starszy syn Mirek i jego żona Weronika oczekują narodzin pierwszego dziecka. Córka Wiesława z pierwszego małżeństwa, Agata, pracuje w agencji pośredniczącej w sprzedaży nieruchomości.

Kiedy serial „Złotopolscy” pojawi się na antenie TVP?

Serial „Złotopolscy” nadawany był od 1997 do 2010 roku. Teraz widzowie będą mogli znów wrócić do tego klasyka. Od 1 sierpnia tego roku na antenie TVP pojawią się cyfrowo zrekonstruowane odcinki serialu. Telewizja Polska rozpocznie w ten sposób cykl programów poświęconych Annie Przybylskiej, które z kolei mają promować nadchodzący film dokumentalny „Ania”, którego premiera zaplanowana jest na 7 października.

„Emisja wybranych odcinków serialu »Złotopolscy« z Anną Przybylską w roli Marylki wiąże się z zaplanowaną na 7 października premierą kinową filmu dokumentalnego »Ania« o życiu i karierze aktorki. 25 lat od premiery »Złotopolskich« widzowie obejrzą produkcję w nowej, lepszej jakości - po rekonstrukcji cyfrowej, przygotowanej przez Zespół z Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” - przekazało biuro prasowe TVP.

Czytaj też:

