„Chłopaki do wzięcia”. Co się dzieje z „Super Mario”? To zaskoczy fanów

„Chłopaki do wzięcia” to popularny program, nadawany od 2012 roku na antenie Polsat Play. Do tej pory show doczekało się 21 sezonów i rzeszy charakterystycznych uczestników. Format opowiada o młodych mężczyznach z miasteczek i wsi, którzy „nie lubią słowa »singiel«, a preferują »kawaler«”. Szukają partnerek na całe życie, a między czasie pracują dorywczo, spotykają się, krążą po rynkach miast lub stoją na autobusowych dworcach. Robią wszystko, by zaimponować dziewczynom.

„Super Mario” wrócił do byłej partnerki?

Jednym z najbardziej znanych uczestników programu jest Mariusz, zwany też „Super Mario”. Ostatni raz mężczyzna występował w show dwa lata temu, jednak fani pamiętają go bardzo dobrze. Mariusz samotnie wychowywał 14-letniego syna, po tym, jak porzuciła go żona. Ostatecznie w programie znalazł miłość. Mariusz związał się z pewną kobietą i tym samym zakończył swój udział w „Chłopakach do wzięcia”. Jakiś czas później na świat przyszła córeczka pary. Niestety, po kilku miesiącach para rozstała się i Mariusz znów został sam.

Wszystko zwiastowało, że związku nie da się uratować, jednak mężczyzna niedawno przyznał na facebookowej grupie, że nie szuka nowej partnerki, ponieważ „wrócił do swoich dwóch dziewczyn”.

