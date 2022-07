„Ród Smoka”. George R.R. Martin opowiada o kontynuacji „Gry o tron”. Premiera już w sierpniu!

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutuje w Polsce w HBO oraz HBO Max 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu mają być król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon. Viserys ma być władcą spokojnym, unikającym konfliktów, ale też słabym i schorowanym. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

R.R. Martin o swoim „dziecku”

W nowej zapowiedzi produkcji George R.R. Martin opowiada o serialu, który powstaje na podstawie jego książek. – Jestem podekscytowany! Zawsze mamy obawy, gdy oddajemy komuś swoje dziecko, ale tu jestem bezpośrednio zaangażowany. Ryan jest świetnym scenarzystą i dobrze zna mój świat. Chce być wierny oryginałowi. Miguel Sapochnik to niesamowity reżyser. Dostał Emmy, nakręcił nasze najlepsze odcinki. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie końcowy rezultat. Ale z Ryanem i Miguelem jesteśmy w dobrych rękach – powiedział George R.R. Martin.

Obsada i twórcy serialu

Współtwórcą i producentem wykonawczym „Ognia i krwi” jest George R.R. Martin. Współtwórcą, co-showrunnerem, producentem wykonawczym oraz scenarzystą jest Ryan Condal.

W serialu występują: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W pozostałych rolach: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

