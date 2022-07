Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Marysia znajduje pocieszenie u pedofila

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3457.?

Marysia wygrywa półfinał konkursu piękności dla dzieci. Justyna wariuje ze szczęścia, a córka ma totalnie dość! Tnie na kawałki swoją konkursową sukienkę. Widzi to Darek i w końcu przekonuje ojca do działania. Marysia jednak znajduje inne pocieszenie – spotyka się z pedofilem, który udaje ojca jej koleżanki!

Daria przekonuje się, że doktor Nalepa – oprócz tego, że jest bezczelnym bawidamkiem – jest też empatycznym człowiekiem. Jednak Dziedzicówna stanowczo ucina zaloty Lwa… Po południu Daria spotyka załamaną wynikami swoich badań Paulę – proponuje jej łyżwy i wino! Podczas zabawy kobieta zwierza się Darii – nie wie, dlaczego jej mąż jeszcze z nią jest…

Kuba ma problem – jeden z jego klientów zgłasza zastrzeżenia co do działania tabletek, które rozprowadza. Brzozowski przekazuje te obiekcje Karolowi. Chłopak ma to gdzieś – jest zajęty Magdą, swoją pierwszą prawdziwą miłością… A w tym związku naprawdę wrze.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

