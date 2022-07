Joanna Opozda odpowiada na „zaproszenie” Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej do jej posiadłości

Mimo że rozstanie Antoniego Królikowskiego i Joanna Opozdy stało się już faktem, to nagle do akcji postanowiła wkroczyć matka aktora – Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Do tej pory gwiazda raczej niechętnie zabierała głos. Po kontrowersyjnym pomyśle Królikowskiego, kiedy to postanowił zorganizować walkę sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, a następnie zrezygnował z życia publicznego, na jego Instagramie zostawiła zaledwie serduszko. Był to mały znak, że matka stoi za celebrytą murem. Swojego czasu wyłączyła też możliwość komentowania na swoim profilu, po tym jak internauci zaczęli nawiązywać w komentarzach do zachowania Królikowskiego.

Następnie Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła naprawić stosunki z synową, która powoli przygotowuje się do rozwodu z jej synem. Za pośrednictwem „Na żywo” zaprosiła aktorkę i swojego wnuka do posiadłości. – Chciałabym, żeby mój najmłodszy wnuk i Joasia spędzali tam czas i korzystali ze świeżego powietrza i pięknych okoliczności przyrody – powiedziała redakcji. Jak sugerują media, zapewne chodzi o posiadłość w górach. Ostrowska-Królikowska może pochwalić się domem w Kudowie-Zdroju.

Joanna Opozda odpowiada na „zaproszenie” matki Królikowskiego

Joanna Opozda odniosła się do zaproszenia swojej teściowej, które padło na łamach prasy. Jak się okazało, celebrytka dowiedziała się o nim z mediów. – To miłe, ale nic mi o tym nie wiadomo. Nikt nas do Kudowy nie zapraszał. Dowiedziałam się o tym pomyśle z mediów – powiedziała redakcji Pudelka.

Co ciekawe, jak donosi informator plotkarskiego portalu, w posiadłości niemal co tydzień ma pojawiać się Antoni z nową partnerką. – W Kudowie bardzo dużo czasu spędza Antek ze swoją kochanką. Bawili się tam nawet na Wielkanoc wraz z całą rodziną. Przez to wszystko Asia nie uważa, aby było to właściwe miejsce dla niej i dla jej dziecka. Trudno sobie wyobrazić, aby miała teraz usiąść do jednego stołu z Izabelą – powiedziało źródło.

