Lipcowe nowości serwisu CANAL+ online. Lista premier filmowych, serialowych i dokumentalnych

Film o jednym z ostatnich pojedynków rycerskich w historii Francji i równocześnie trzy różne opowieści, bo przecież każdą historię da się opowiedzieć z kilku punktów widzenia. Jak doszło do tego, że dwóch rycerzy i przyjaciół stanęło naprzeciw siebie w sądowym pojedynku. Zanim zobaczymy to dramatyczne starcie, przekonajmy się jak wyglądała ta historia w oczach każdego z nich oraz kobiety, o którą przyszło im się pojedynkować. Ten historyczny dramat, który świetnie oddaje XIV-wieczne realia, to dzieło czterokrotnie nominowanego do Oscara Ridley’a Scotta, reżysera „Gladiatora”, „Łowcy androidów”, „Marsjanina” i „Domu Gucci”. To również powrót duetu Ben Affleck i Matt Damon, który ćwierć wieku temu dostał Oscara za „Buntownika z wyboru”. Obok nich na ekranie zobaczymy dwukrotnie nominowanego do Oscara Adama Drivera (cykl „Gwiezdne Wojny”, „Historia małżeńska”, „Dom Gucci”) i laureatkę Emmy, Jodie Corner (serial „Obsesja Eve”, „Free Guy”).



„W drodze. Film o Anthonym Bourdainie”



Dokument opisujący życie jednej z największych gwiazd telewizyjnych programów kulinarnych i autora książek o gotowaniu – Anthony’ego Bourdaina. Historia człowieka, który przemierzał cały świat w poszukiwaniu ciekawych smaków i poruszających historii. Był dzieckiem Nowego Jorku wychowanym w rodzinie kulturalnej elity, a swoją charyzmą potrafił oczarować miliony widzów. Na podstawie jego wspomnień powstał sitcom z Bradleyem Cooperem w roli głównej („Kill Grill”). Z czasem Bourdain stał się osobowością popkultury, można go było nawet zobaczyć w filmach („Far Cry”, „Big Short”). Jego samobójcza śmierć w czerwcu 2018 wstrząsnęła całym światem. Teraz, jego życie próbuje prześledzić i przybliżyć widzom utytułowany amerykański dokumentalista Morgan Neville (Oscar za „O krok od sławy”). Obok ciekawych materiałów dokumentalnych usłyszymy również wypowiedzi wielu osób, które znały Bourdaina. W filmie zobaczymy więc słynnych kucharzy, ale także muzyków (Iggy Pop, John Lurie), czy osobowości telewizyjne (Oprah Winfrey, Trevor Noah, Anderson Cooper).



„Stillwater” – premiera premiera 9 lipca o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online



Bill to zmęczony życiem twardziel z Oklahomy. Sporą część życia przepracował na platformie wiertniczej, ale nigdy nie stronił od alkoholu czy narkotyków więc trudno nazwać go wzorowym pracownikiem. Dziś jest bezrobotny i próbuje poukładać na nowo swoje życie. A to oznacza wyprawę do Marsylii, gdzie w więzieniu jest jego córka Allison, skazana na dziewięć lat za zamordowanie swojej dziewczyny. Bill wierzy, że jest niewinna, skoro ona sama tak twierdzi. Czy będzie w stanie jej pomóc?

Thriller to przede wszystkim pole do popisu dla laureata Oscara Matta Damona w roli Billa. Charyzmatyczny aktor (cykl o Jasonie Bourne, „Buntownik z wyboru”, „Marsjanin”, „Infiltracja”) przyzwyczaił nas do skomplikowanych, wiarygodnych kreacji – tak jest i tym razem. Na ekranie towarzyszą mu Camille Cottin („Dom Gucci”, „Paryska dziwka i książe”, serial „Gdzie jest mój agent?” i nominowana do Oscara Abigail Breslin („Mała Miss”, „Na pewno, być może”, „Bez mojej zgody”, „Sierpień w hrabstwie Osage”).



„Teściowie” – premiera 23 lipca o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online



Brawurowa polska komedia o weselu, które potoczyło się zupełnie inaczej niż planowano. A wszystko przez to, że pan młody się rozmyślił. Ale wesele zorganizowane, zapłacone, obie rodziny się zjechały – trzeba więc robić dobrą minę do złej gry i się bawić. A nie jest łatwo, bo niedoszli teściowie to dwa różne światy, światopoglądy, podejścia do życia i właściwie do wszystkiego. Skoro to, co miało ich połączyć – małżeństwo dzieci – jednak nie doszło do skutku to te kilka godzin weselnej zabawy może być równocześnie areną wszelkiego rodzaju konfliktów, kłótni, a może nawet rękoczynów. Nikt w ostatnich latach lepiej nie podsumował naszego narodowego charakteru niż twórcy tej komedii.

„Teściowie” to dzieło debiutanta Jakuba Michalczuka i czwórki rewelacyjnych aktorów, grających dwie główne pary. W pierwszą wcielili się laureatka dwóch Orłów Maja Ostaszewska („Body/Ciało”, „Jack Strong”, „Śniegu już nigdy nie będzie”) i Marcin Dorociński („Moje córki krowy”, „Jack Strong”, „Obława”, „Róża”), a w drugą Izabela Kuna („Lejdis”, „Drogówka”, „Wołyń”) i laureat Orła Adam Woronowicz („Chrzest”, „Moje wspaniałe życie”, „Demon”).



„Udając Hitlera”

Fałszywe dzienniki Hitlera to jedna z największych dziennikarskich afer lat osiemdziesiątych. Główną ofiarą tych wydarzeń stał się niemiecki tygodnik „Stern”, który uwierzył dziennikarzowi Gerdowi Heidemannowi, zakupił kilkadziesiąt tomów rękopisów, publikował je, a potem, gdy ekspertyzy coraz bardziej podważały ich autentyczność, zatajał wyniki badań. W efekcie, wydawnictwo poniosło potężne straty finansowe, a jego szefostwo musiało podać się do dymisji. Nic dziwnego, że te wydarzenia stały się inspiracją dla niejednej książki czy filmu. Najbardziej znany był nominowany do Oscara niemiecki film „Schtonk!” z 1992 r. Tym razem historię opowiedziano znacznie dokładniej, bo w formule sześcioodcinkowego serialu (opartego na podcaście zrealizowanym przez dziennikarzy tego samego „Sterna” w 2019 r.).



W rolę Gerda Heidemanna wcielił się Lars Eidingen („Stylistka”, „Dom na weekend”, „Poufne lekcje perskiego”). Obok niego grają Moritz Bleibtreu („Pukając do nieba bram”, „Biegnij, Lola, biegnij”) i Daniel Donskoy (seriale „Viktoria”, „The Crown”).



„Riley Road” – premierowe odcinki od 15 lipca w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online



Czteroodcinkowy brytyjski miniserial o fali neofaszyzmu, która przetoczyła się przez Wielką Brytanię w latach sześćdziesiątych i o próbach powstrzymania jej przez żydowskich aktywistów. Główną bohaterką opowieści jest Vivien Epstein, młoda dziewczyna z tradycyjnej żydowskiej rodziny na przedmieściach Manchesteru, która uciekając przed aranżowanym małżeństwem, przeprowadza się do Londynu za swoim chłopakiem. Tam, w porozumieniu z ruchem antyfaszystowskim, oboje infiltrują groźną organizację British Movement. Niestety dość szybko przekonują się jak niebezpieczne są tego rodzaju zadania.

Główną rolę w miniserialu zagrali (zdobywając świetne recenzje) debiutanci Agnes O’Casey i Henry Wilton-Hunt. Obok nich na ekranie pojawiają się Rory Kinnear (cykl o Jamesie Bondzie, seriale „Dom grozy”, „Nasza bandera znaczy śmierć”), Eddie Marsan („Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęliwia”, „Sherlock Holmes”, „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”) i Tom Varey (seriale: No Offence”, „The Village”, „Gra o tron”).



„Yellowjackets”



W 1996 r. samolot ze szkolną żeńską drużyną piłki nożnej z New Jersey rozbija się w kanadyjskiej głuszy. Mija ponad półtora roku nim ocalałe dziewczęta zostaną uratowane. W tym czasie niektóre z nich mocno balansują na granicy człowieczeństwa, a może nawet ją przekraczają. Oto ich przygody po katastrofie, a także opowieść o tym, kim są i jak żyją dziś, ćwierć wieku później.

Ten fascynujący dramat psychologiczny pełen tajemnic i grozy, jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier roku, to najnowsze dzieło Barta Nickersona i Ashley Lyne, scenarzystów seriali „Narcos” i „The Originals”. W roli głównej Melanie Lynskey znana z serialu „Dwóch i pół” a także filmów „Niebiańskie istoty”, „Nie patrz w górę”, „W chmurach”. W stałej obsadzie również Christina Ricci („Rodzina Addamsów”, „Jęk czarnego węża”, „Monster”) i Juliette Lewis („Urodzeni mordercy”, „Od zmierzchu do świtu”, „Przylądek strachu”). Wszystkie trzy aktorki grają współczesne wersje bohaterek, a ich nastoletnie odpowiednik to kolejno Sophie Nelisse („Złodziejka książek”), Sammi Hanratty („Kto sieje wiatr”) i Sophie Thatcher („Księga Boby Fetta”).



„Białoruś. Krótki sen o wolności” – premiera 15 lipca o godz. 20:00 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online



Ostatnie miesiące i lata to czas wielkich zmian w naszym życiu i otoczeniu. Pandemia, wojna tuż za naszą granicą i kolejne kryzysy sprawiają, że czasami szybko zapominamy o wydarzeniach, które rozgrywały się niemal na naszych oczach. Dobrze jest sobie o nich przypomnieć i je uporządkować. Bo kto dziś pamięta, że raptem dwa lata temu Białoruś niemalże wyswobodziła się spod dyktatury Łukaszenki. Wyraźnie sfałszowane wybory prezydenckie po raz pierwszy od lat wzbudziły tam naprawdę duże protesty, a tysiące ludzi wyszło na ulice. Brutalna reakcja władz niestety stłamsiła rewolucję w zarodku.

Dokument Irene Langerman porządkuje nam pamięć o tamtych wydarzeniach, a rozmowy z dysydentami, którzy opuścili Białoruś próbują znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy ten naród jest w stanie wywalczyć sobie wolność?” Odpowiedzi oczywiście nie poznamy, ale czy nie tak dawno (z perspektywy historii) sami nie byliśmy w analogicznej sytuacji? Warto o tym pamiętać i warto pamiętać o Białorusinach.



„Freddie Mercury – ostatni rozdział” – dokument, premiera 18 lipca o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online



Film „Freddie Mercury – ostatni rozdział” koncentruje się na ostatnich latach życia legendy rocka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów w historii, który w wieku zaledwie 45 lat zmarł z powodu wirusa HIV. Dokument przedstawia szczegóły dotyczące najtrudniejszych lat jego życia oraz kulisy spektakularnego koncertu pamięci Freddiego, który zespół Queen zorganizował na Wembley. Wydarzenie, w którym wzięli udział m.in. George Michael i Elton John, stało się ważnym głosem w dyskusji o uprzedzeniach i stygmatyzowaniu osób chorych na AIDS. W filmie znalazły się unikalne, niepublikowane wcześniej materiały archiwalne z życia wokalisty oraz wywiady z osobami, które towarzyszyły Freddiemu do końca jego dni.



„Amy Winehouse 10 lat później” – dokument, premiera 25 lipca o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online



Amy Winehouse, rewelacyjna brytyjska piosenkarka, której śmierć w 2011 r. dopisała kolejne nazwisko do niesławnego klubu 27 (gwiazd, które zmarły w wieku 27 lat – m.in. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison czy Kurt Cobain). Jej charakterystyczny głos, wygląd i repertuar fascynował fanów, którzy długo nie potrafili się pogodzić z jej odejściem.

Dekadę później legenda Amy wciąż rośnie i nic nie wskazuje na to, by miała przeminąć. Ten dokument to próba opowiedzenia o jej życiu z perspektywy najbliższych – rodziców i przyjaciół. To długie i szczere wspomnienia i wyznania o tym jaka była Amy Winehouse i co doprowadziło do jej tragicznej śmierci. Film z pewnością pozwoli poznać autorkę słynnego „Rehab” od mniej scenicznej, bardziej intymnej i rodzinnej strony. Film wyreżyserowała Marina Parker, dwukrotna laureatka nagrody BAFTA.



„Marzec'68” – premiera 16 lipca o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online



Wariacja na temat „Romeo i Julii” w trudnej rzeczywistości PRL-u. Tytułowy marzec 1968 r. to słynne studenckie protesty, w obronie „Dziadów” Dejmka i kolegów wyrzuconych z uczelni. Właśnie w tym czasie rozkwita miłość Hani i Janka, których rodziny są po dwóch stronach sporu. Czy spór okaże się silniejszy niż uczucie, czy jednak skończy się równie źle jak u Szekspira? Najnowszy film Krzysztofa Langa („Śniadanie do łóżka”, „Papierowe małżeństwo”, „Strefa ciszy”) to równocześnie romans i film opowiadający o jednym z najważniejszych momentów najnowszej polskiej historii, tygodniach, które miały wpływ na losy tysięcy Polaków i w sporej mierze były jednym z kamieni milowych walki o wyzwolenie się z okowów PRL-u.

W rolach głównych występują Vanessa Alexander („Sala samobójców. Hejter”, seriale „Rojst”, „The Office PL”, Ignacy Liss („Zieja”, seriale „Otwórz oczy”, „Erotica 2022”), Edyta Olszówka („Lejdis”, „Nigdy nie mów nigdy”) i Mariusz Bonaszewski („Daas”, „W imieniu diabła”, „Powidoki”).



„Lokatorka” – premiera 30 lipca o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online



Dramat sensacyjny inspirowany autentycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w czasie warszawskiej dzikiej prywatyzacji. Gdy pojawia się rzekomy prawny właściciel kamienicy i zaczyna konflikt z lokatorami, ci mają dwa wyjścia. Mogą się poddać i opuścić swoje mieszkania, albo próbować walczyć. Niestety to często bardzo nierówna walka. I czasem może się skończyć tragicznie, jak w przypadku pani Janiny, która znika w tajemniczych okolicznościach. Sprawę jej zaginięcia prowadzi doświadczona oficer policji, ale intryga i układ, który stoi za całą sprawą (pełen polityków, agentów dawnych służb, prawników) może okazać się zbyt dużym wyzwaniem.

Główne role w filmie grają Sławomira Łozińska („Dług”, „Supermarket”, seriale „Daleko od szosy”, „Alternatywy 4”), Irena Melcer („Kamienie na szaniec”, „Powidoki”, „Aida”), laureat trzech Orłów Jan Frycz („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Pręgi”, „Pornografia”) i laureat Orła Piotr Głowacki („Bogowie”, „Mistrz”, 80 milionów”).



„Skarb Mikołajka” – film, premiera 31 lipca o godz. 20:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online



Kultowa francuska seria książek dla dzieci (i nie tylko) o niesfornym Mikołajku po raz trzeci trafia na ekrany. Oryginalne opowieści Goscinnego i Sempego wychodziły w latach sześćdziesiątych i w tamtych czasach (gdy dzieciństwo wyglądało zupełnie inaczej niż dziś) toczy się akcja filmu. Tym razem jest to opowieść o walce z rozstaniem. W efekcie awansu taty Mikołajka cała rodzina ma się przeprowadzić. Mały chłopiec nie chce stracić swego ukochanego domu, przyjaciół i szkoły, wyrusza więc z kolegami na wyprawę w poszukiwaniu skarbu, licząc, że nagle zdobyte bogactwo powstrzyma rodziców od wyprowadzki.

Od poprzedniego filmu z cyklu minęło już siedem lat, mamy więc oczywiście nową obsadę. W tytułowego Mikołajka wcielił się dziesięcioletni Ilan Debrebant (który zdążył już wcześniej wystąpić w „10 dniach z tatą” i „Niewinnych kłamstewkach 2”). Jego rodziców grają zaś laureat Cezara Jean-Paul Rouve („Pan Batignole”, „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”, „RRRrrr!!!” i Audrey Lamy („Wszystko co się świeci”, „Piękna i bestia”).



„Aida”



Akcja filmu rozgrywa się w roku 1995, a główna bohaterka, bośniacka nauczycielka języka angielskiego Aida, pracuje w należącej do ONZ bazie w Srebrnicy jako tłumaczka. Kobieta współpracując ze stacjonującym tam wojskiem znajduje się w samym centrum makabrycznych wydarzeń, jakie zbliżają się wraz z nadchodzącymi Serbami i generałem Ratką Mladiciem na czele. Aida, przekazując spanikowanemu społeczeństwu nieprawdziwe, ale uspokajające komunikaty od dowództwa, stara się jednocześnie ratować życie swojego męża i dwóch nastoletnich synów.

Jasna Djuricic w roli głównej to jeden z najbardziej hipnotyzujących występów aktorskich tego roku. Jej postać uosabia wszelkie wzorce postaw człowieka w tak skrajnej sytuacji. Aida walczy o życie swoich najbliższych wyładowując frustrację, błagając na kolanach, zastraszając, oszukując, a na końcu szlochając.



„Wszystkie nasze strachy”



Oparty na faktach, pełen rozważań poruszający dramat, który ciekawie ociera się o metafizykę, to historia Daniela Rychalskiego - artysty, który próbuje w swym życiu i tworzonej przez siebie sztuce połączyć motywy katolickie ze swą seksualnością. Mieszkając na wsi i wchodząc w relację z sąsiadami musi mierzyć się z niezrozumieniem i homofobią, która w tak małych, zamkniętych środowiskach łatwo może doprowadzić do tragedii. Ten odważny i niebanalny film okazał się największym wydarzeniem ostatniego festiwalu w Gdyni zdobywając tam Złote Lwy i kilka innych nagród. Ta świetnie przyjęta przez krytyków fabuła idąca w poprzek współczesnych polskich podziałów, zdobyła siedem nominacji do tegorocznych Orłów w tym za najlepszy film.

W roli Daniela Rychalskiego dwukrotny laureat Orłów i wielu nagród na festiwalu w Gdyni – Dawid Ogrodnik („Chce się żyć”, „Cicha noc”, „Jesteś Bogiem”). Obok niego na ekranie zobaczymy Marię Maj („Między nami dobrze jest”, „Długi weekend”) i Andrzeja Chyrę („Dług”, „Komornik”).Czytaj też:

