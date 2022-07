Weekendowe nowości na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Stranger Things”, sezon 4., część 2.



Przyjaciele są rozproszeni po świecie, ale z wielką determinacją stawiają czoło przerażającej przyszłości. To jednak dopiero początek. Początek końca.



„Millerowie”



Okradziony z towaru diler David musi w ramach zadośćuczynienia przywieźć z Meksyku dużą dostawę narkotyków. Dla niepoznaki organizuje więc wymyśloną rodzinę.



„Turbulencje”, sezon 1-3



Na lotnisku niespodziewanie ląduje zaginiony od przeszło 5 lat samolot. Co ciekawe, wszyscy pasażerowie nie postarzeli się nawet o jeden dzień.



„Kult laleczki Chucky”



Chucky zaczyna ponownie prześladować Nicę, która przebywa w szpitalu dla umysłowo chorych.



„Królowa”



Ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.



„Dom z papieru. Korea”

Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.



„Pajęcza głowa”



Przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.



„Człowiek kontra pszczoła”



Opiekujący się luksusowym domem nieporadny Trevor próbuje pokonać sprytną pszczołę, ale jedynym efektem tej walki są coraz większe zniszczenia.



„Człowiek z Toronto”



Najgroźniejszy zabójca na świecie i nieudacznik z Nowego Jorku zostają pomyleni ze sobą w obiekcie wynajętym za pośrednictwem Airbnb.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„Beauty”



Młoda piosenkarka u progu obiecującej kariery czuje się rozdarta pomiędzy apodyktyczną rodziną, presją w branży i uczuciem do swojej dziewczyny.



„Nic o mnie nie wiecie”

Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.



„Prywatność”



Kariera ambitnej polityczki staje pod znakiem zapytania, gdy do mediów wycieka erotyczne wideo z nią w roli głównej.Czytaj też:

Film o Annie Przybylskiej. Pojawiły się pierwsze nazwiska z obsady