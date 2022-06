WIELKI QUIZ z serialu „Świat według Kiepskich”! Prawdziwi fani powinni to wiedzieć!

QUIZ:

„Świat według Kiepskich”

Serial „Świat według Kiepskich” jest najpopularniejszym polskim sitcomem. Pierwszy odcinek został wyemitowany 16 marca 1999 roku na antenie Polsatu. Opowiada o przygodach i perypetiach rodziny Kiepskich, ich sąsiadów i przyjaciół. Akcja toczy się w kamienicy we Wrocławiu. Niedawno serial obchodził 23. urodziny, ale wszystko wskazuje na to, że fani nie doczekają się kolejnych sezonów. W kwietniu, w wywiadzie dla Radia Pogoda Andrzej Grabowski, który gra w serialu Ferdynanda Kiepskiego wyznał, że nie trwają żadne zdjęcia do produkcji, dlatego są spore szanse na to, że nie będzie kontynuowany.

– Nawet mnie to nie interesuje. Jeżeli będziemy kręcić, to z chęcią zagram Ferdynanda. A jeżeli nie, to znaczy, że nie. No i tyle – mówił. Zwrócił też uwagę na brak dwóch bohaterów, którzy niedawno odeszli, a trudno byłoby ich zastąpić. – To znaczy, że coś się skończyło. Tym bardziej że tam nie ma już Ryśka Kotysa, Darka Gnatowskiego. To są straty, których nie da się zastąpić. Rok temu kręciliśmy ostatnio w styczniu – podkreślił Grabowski.

