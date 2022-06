Najlepsze seriale na Disney+. Recenzje mówią same za siebie – to powinniśmy obejrzeć

Na Disney+ znajdziecie nie tylko bajki. W końcu jest miejsce, w którym zakochać mogą się fani Marvela, którzy w Polsce nie mieli do tej pory dostępu do wszystkich seriali na podstawie komiksów. Na platformie znajdziecie też wiele produkcji, które oparte są na faktach, co będzie nie lada gratką dla miłośników dokumentów i biografii. Oczywiście wśród listy pojawiają się klasyki jak „Gotowe na wszystko” czy „Z archiwum X”. My podpowiadamy, na jakie seriale wypada zwrócić szczególną uwagę. Przejrzyjcie naszą listę i poszukajcie czegoś dla siebie. My zapewniamy – nie znajdziecie na niej złych pozycji. Wszystkie z tych seriali zebrały wspaniałe recenzje.

„Lekomania” („Dopesick”)



Amerykański oparty na faktach serial dramatyczny z 2021 roku na podstawie książki Beth Macy, pt. "Lekomani. Jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów od leków". Produkcja zabiera nas w samo epicentrum uzależnienia mieszkańców Stanów Zjednoczonych od opoidów.



„Zepsuta krew” („The Dropout”)



Dramatyczny miniserial telewizyjny z 2022 roku na podstawie podcastu o tym samym tytule, który opowiada prawdziwą historię sukcesu i upadku Elizabeth Holmes i jej firmy Theranos. Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„WandaVision”



Superbohaterski serial dramatyczny na podstawie komiksów o postaciach Wandy Maximoff i Visiona wydawnictwa Marvel Comics. Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Pam i Tommy”



Biograficzny miniserial telewizyjny, komediodramat z 2022 roku na podstawie artykułu w magazynie „Rolling Stone”, „Pam and Tommy: The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape”. Pamela Anderson i jej mąż Tommy Lee mierzą się z konsekwencjami wycieku ich skradzionej sekstaśmy.



„Moon Knight”



Superbohaterski serial dramatyczny na podstawie postaci o tym samym pseudonimie z komiksów wydawnictwa Marvel Comics. Bóg księżyca Khonshu ratuje byłego agenta CIA Marca Spectora, który staje się Księżycowym Rycerzem.



„Loki”



Serial na podstawie postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa Marvel Comics. Po kradzieży Tesseraktu Loki zostaje zmuszony do pracy dla organizacji monitorującej linie czasu. Aby zapobiec katastrofie, bóg oszustwa zaczyna podróżować w czasie i zmieniać historię ludzkości.



„Zbrodnie po sąsiedzku”



Serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.



„Atlanta”



Serial skupia się na Earnest "Earn" Marksie, który rezygnuje z college'u, aby zostać menedżerem kuzyna, który jest gwiazdą rapu.



„Lepsze życie”



Aktorka samotnie wychowująca trójkę dzieci próbuje utrzymać się w Hollywood.



„Strefa skażenia”



W 1989 roku śmiercionośny wirus ebola został po raz pierwszy wykryty na terenie USA. Epidemia zabójczego filowirusa, który powodował wówczas śmiertelność sięgającą 90 procent zakażonych, została zdławiona w zarodku dzięki szybkiej interwencji grupy odważnych naukowców i żołnierzy dowodzonych przez podpułkownik Nancy Jaax.Czytaj też:

QUIZ. Kto to powiedział – postać z filmu czy polski celebryta?