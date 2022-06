„The Last of Us”. Jest pierwsze zdjęcie z serialu opartego na grze!

W czwartek 9 czerwca, podczas Summer Game Fest, Neil Druckmann, wiceprezes Naughty Dog i współtwórca, producent, scenarzysta i reżyser serialu HBO „The Last of Us”, zaprezentował nowe zdjęcie z nadchodzącej produkcji z Pedro Pascalem jako Joelem i Bellą Ramsey jako Ellie. Do Druckmanna na scenie dołączyli Ashley Johnson i Troy Baker, którzy użyczyli głosu Ellie i Joelowi w grach wideo „The Last of Us” i „The Last od Us II”. Johnson i Baker ogłosili, że pojawią się w serialu HBO, grając inne postacie niż te, którym użyczyli głosu w grach.

Johnson i Baker dołączają do wcześniej ogłoszonych członków obsady Belli Ramsey, Pedro Pascala, Gabriela Luny, Merle Dandridge, Nico Parkera, Murraya Bartletta, Nicka Offermana, Jeffreya Pierce’a i Anny Torv.

O czym będzie serial „The Last of Us”?

Serial będzie oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo „The Last of Us”, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation. Historia rozgrywa się dwadzieścia lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu Ellie, 14-letniej dziewczynki z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako szybka robota, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych, w której to wyprawie mogą polegać wyłącznie na sobie, by przetrwać.

Twórcy serialu

Współtwórcami, producentami wykonawczymi, scenarzystami i reżyserami są Neil Druckmann i Craig Mazin. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Reżyserami serialu są Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb i Liza Johnson. „The Last of Us” jest koprodukcją z Sony Pictures Television. Producentami są PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint oraz Naughty Dog.

