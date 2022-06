Najlepsze wielosezonowe seriale, idealne do binge'owania. Niektóre to już klasyki!

Jeżeli szukacie wielosezonowych produkcji, idealnych do binge'owania, na tej liście z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Stworzyliśmy ją dla tych, którzy chcą zasiąść przed ekranem i zakochać się w bohaterach, a jednocześnie dać się pochłonąć fabule. To seriale o tematyce medycznej, prawniczej, rodzicielskiej czy kryminalnej. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

„Mad Men”



Akcja serialu rozgrywa się w latach 60. XX wieku, w Nowym Jorku. Skupia się na Donie Draperze, wysoko cenionym specu od reklamy, oraz ludziach, którzy otaczają go w pracy i poza nią. Przedstawia także zmiany obyczajów amerykańskiego społeczeństwa, które nastąpiły na początku lat 60.



„Przyjaciele”



Serial opowiada o życiu sześciu przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku, którymi są Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), a także Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).



„Biuro”





Fabuła serialu opowiada o perypetiach pracowników biura regionalnego firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii. Kierownikiem jest ekscentryczny, samolubny, ale też zabawny Michael Scott. Obiektem jego niewybrednych żartów jest w pierwszej kolejności cicha, lecz czarująca recepcjonistka Pam Beesly.



„Peaky Blinders”

Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów.



„Miasteczko Twin Peaks”





Miasteczko Twin Peaks (tytuł oryginalny Twin Peaks) – amerykański serial telewizyjny stworzony przez Marka Frosta i Davida Lyncha. Serial opowiada o śledztwie prowadzonym przez agenta FBI Dale'a Coopera (Kyle MacLachlan) w sprawie morderstwa uczennicy liceum Laury Palmer (Sheryl Lee).



„Prawo ulicy”

Jimmy McNulty (Dominic West) i jego zawodowa partnerka Shakima Greggs (Sonja Sohn) zrobią wszystko, aby przestępcy odpowiedzieli za swoje zbrodnie. Gdy jeden z miejscowych dilerów narkotykowych zostaje oczyszczony z zarzutów o popełnione morderstwo, Jimmy postanawia działać.



„Sukcesja”





Serial opowiada historie Royów, którzy są właścicielami największej korporacji mediowej, Waystar Royco. Logan Roy (Brian Cox), który jest prezesem korporacji, chce przekazać kierowanie nią jednemu z dzieci.



„Dr House”





Fabuła serialu koncentruje się na osobie doktora Gregory'ego House'a (Hugh Laurie), niekonwencjonalnego, ekscentrycznego, a zarazem genialnego lekarza, kierującego zespołem diagnostycznym w fikcyjnym Szpitalu Klinicznym Princeton-Plainsboro (PPTH) w New Jersey.



„Ally McBeal”





Tytułowa bohaterka serialu Ally McBeal (grana przez Calistę Flockhart) z zawodu jest prawnikiem, ma około 30 lat i pracuje w fikcyjnej bostońskiej kancelarii prawniczej Cage & Fish, prowadzonej przez jej kolegę z czasów studiów (Richard Fish – grany przez Grega Germanna) i jego wspólnika (John Cage – Peter MacNicol).



„Downton Abbey”





Osadzony w Anglii, w latach poprzedzających I Wojnę Światową, serial "Downton Abbey" opowiada historię pewnej specyficznej i skomplikowanej społeczności. Zamek, w którym rozgrywa się akcja od pokoleń należy do rodziny Crawleyów, oprócz arystokracji mieszka tam służba, która z zazdrością spogląda na swoich pracodawców.



„Parks and Recreation”





Serial opowiada o Leslie Knope (Amy Poehler), optymistycznej wicedyrektorce Wydziału Parków i Rekreacji w fikcyjnym miasteczku Pawnee w stanie Indiana, która stara się zmienić swoje otoczenie na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników.



„The Crown”





To historia dwóch z najsłynniejszych adresów świata - Pałacu Buckingham i 10 Downing Street oraz intryg i romansów kryjących się za ważnymi wydarzeniami, które wywarły decydujący wpływ na drugą połowę XX wieku. Dwa dwory pod jedną koroną.



„Sherlock”



Dr Watson (Martin Freeman) jest lekarzem i weteranem wojennym. Pewnego dnia poznaje Sherlocka Holmesa (Benedict Cumberbatch), który rozwiązuje zagadki kryminalne sposobem dedukcji. „Sherlock” to uwspółcześniona wersja przygód jednego z najsłynniejszych detektywów. Akcja toczy się w teraźniejszym Londynie.



„Orange is the new black”





Komediodramat oparty na bestsellerowych wspomnieniach autorstwa Piper Kerman pod tym samym tytułem. Dobrze sytuowana mieszkanka Brooklynu, Piper Chapman (Taylor Schilling), zostaje skazana na karę piętnastu miesięcy pozbawienia wolności, na skutek związku z dilerką narkotyków Alex (Laura Prepon) sprzed blisko dekady.



„House of Cards”





Po zwycięskich dla swojej partii wyborach prezydenckich senator Francis Underwood (Kevin Spacey) zostaje pozbawiony obiecanego mu wcześniej stanowiska Sekretarza Stanu. Underwood, wykorzystując manipulacje oraz intrygi, zamierza zemścić się na prezydencie i odebrać mu urząd.



„Narcos”





Pochodzący z Kolumbii Pablo Escobar (Wagner Moura) jest baronem narkotykowym. Oddany rodzinie mężczyzna szybko zbija fortunę na handlu kokainą. Amerykańskie władze federalne starając się zakończyć jego nielegalną działalność wysyłają do Kolumbii agenta DEA - Steve Murphy (Boyd Holbrook), aby go zabił.



„Stranger Things”



W nocy 6 listopada 1983, w Hawkins w stanie Indiana, w tajemniczych okolicznościach znika dwunastoletni Will Byers. Jego matka, Joyce, chce za wszelką cenę odnaleźć syna, część mieszkańców uważa jednak, że oszalała. Komendant miejscowej policji, Jim Hopper, rozpoczyna oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia.



„Ty”



Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



„Trzynaście powodów”



Hannah Baker popełnia samobójstwo, a jej znajomy dostaje trzynaście nagrań magnetofonowych, na których dziewczyna nagrała powody odebrania sobie życia.



„Pracujące mamy”



„Kochane kłopoty”



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Czarne lustro”



W przyszłości ludzie mierzą się z problemami, których przysparzają im nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji. Czytaj też:

Najlepsze thrillery na HBO Max. Lista filmów, które warto obejrzeć dla dreszczyku emocji