„Sługa narodu”. Polska wersja coraz bliżej, wiemy kto zagra główną rolę!

Od czasu ataku militarnego Rosji na Ukrainę Wołodymyr Zełenski stał się bohaterem, a opinia publiczna zaczęła przyglądać się jego wcześniejszej karierze artystycznej.

Prezydent Ukrainy był aktorem, kabareciarzem, producentem, ale też... dubbingował głos Misia Paddingtona. Zwyciężył w szóstej edycji ukraińskiego „Tańca z gwiazdami”, a jego twarz jeszcze kilka lat była kojarzona głównie z komediami romantycznymi. Wszystko się jednak zmieniło po otrzymaniu roli nauczyciela historii, który wygrywa wybory prezydenckie. Serial,,Sługa Narodu'' premierę miał w 2016 roku i doczekał się trzech sezonów. Szalona przygoda Wasyla Gołoborodki w polityce zaczyna się od nakręconego ukradkowo filmu przez jednego z uczniów. Wideo staje się hitem internetu, a skromny nauczyciel zostaje prezydentem.

Idąc tym tropem, pod koniec 2017 roku współpracownicy Wołodymyra postanowili założyć partię o nazwie „Sługa narodu”. Program wyborczy bohatera granego przez Zełenskiego pokrywa się z jego własnymi pomysłami. Głównym założeniem „obu kandydatów” był sprzeciw korupcji panującej w Ukrainie. Dzięki temu aktor i kabareciarz pokonał Petra Poroszenkę, uzyskując 73,2 proc. głosów. Po wybuchu wojny na Ukrainie serial stał się niesamowicie popularny na całym świecie. Wrócił nawet na platformę Netflix.

Polska wersja Sługi Narodu, kto zagra główną rolę?

Niedawno stacja Polsat poinformowała, że kupiła prawa do nakręcenia serialu w polskiej wersji, a zważywszy na sytuację polityczną – zdjęcia mają ruszyć jak najszybciej. – Wobec aktualnej sytuacji chcemy wprowadzić „Sługę Narodów" na antenę Polsatu jak najszybciej. Emisję telewizyjną poprzedzi premiera w Polsat Box Go – powiedziała Nina Terentiew w rozmowie z redakcją Wirtualnych Mediów.

Emocje związane ze zdjęcia do polskiej wersji „Sługi Narodu” nie opadają. Produkcja zdradziła, że większość ról jest już obsadzonych, ale nie wymieniono żadnych nazwisk. „Super Express” dotarł jednak do źródła, które twierdzi, że to Piotr Adamczyk ma wcielić się w główną rolę, którą w ukraińskiej wersji grał sam Wołodymyr Zełenski. – Jest rozpoznawalny na całym świecie, zagrał w produkcjach Marvela i Amazona, które okazały się hitami, pozwoli to sprzedać serial np. Netfliksowi albo innej dużej platformie i pokazać go widzom w różnych krajach. Dodatkowo ceniony jest jego profesjonalizm i fakt, że świetnie odnajduje się w rolach ważnych osób – powiedział informator tabloidu.

Piotr Adamczyk ma na swoim koncie wiele ważnych ról jak papież Jan Paweł II czy Fryderyk Chopin.

