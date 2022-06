QUIZ:

QUIZ z bohaterów programu „Rolnik szuka żony”. Pamiętasz ich?

„Rolnik szuka żony”

„Rolnik szuka żony” to program TVP nadawany od 2014 roku. Polscy rolnicy i rolniczki szukają w swoim życiu miłości i szansy na szczęście.”Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy" - czytamy na oficjalnej stronie show.

Od początku emisji programu „Rolnik szuka żony”, jego prowadzącą jest Marta Manowska, dziennikarka i prezenterka znana z formatów „The Voice Senior”, „Kobiety w drodze” i „Sanatorium miłości” oraz serialu „Hotel 52”.

