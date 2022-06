Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Policja wpada do mieszkania Bergów

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3436.?

Policja robi nalot na mieszkanie Bergów, a rano Bergowie odkrywają, że Omar z Rimą uciekli. Szczęśliwie, znajduje ich Franek i przyprowadza do domu. Bogdan decyduje - jak najszybciej musi odwieźć dzieci do ich wuja w Monachium. W pracy Berg znowu awanturuje się z Wolakiem - kierowca oskarża szefa, że pomagając terrorystom stwarza zagrożenie dla Polaków. Wieczorem do Bergów wpada policja – mają donos o nielegalnych uchodźcach. Sylwek musi się ratować przed rodzicami? Olszewska przygotowuje dla Sylwka pozew o pozbawienie jego rodziców praw rodzicielskich. Chłopak chce przekonać mamę, żeby odeszła od jego ojca alkoholika. Kobieta odmawia, więc Sylwek oświadcza matce, że nigdy więcej go nie zobaczy. W drzwiach chłopak spotyka pijanego ojca, który rzuca się na niego. Eliza załamana – podejrzewa, że jej ojciec ma romans z Luśką. Młodzi Bergowie dowiadują się od Kasi, że to nie ona przysłała do nich Luśkę. Zamierzają rozmówić się z dziewczyną. Przypadkiem Eliza jest świadkiem intymnej rozmowy między Cieleckim a Luśką – Bergowa jest przekonana, że ojciec ma romans!

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

