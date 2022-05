Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Nina i Decybel nakryci

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3432.?

Elżbieta nie chce poślubić Igora, Ewa widzieć Borysa, a żona Nalepy… umiera! Ela ma dość nadopiekuńczości Igora – wyznaje mu, że nie chce ślubu dla papierka. Nowak jest załamany… Borys zaczepia Ewę – ta nie chce mieć z nim nic do czynienia! Tymczasem zrozpaczony doktor Nalepa wyznaje Ostrowskim, że jego żona umiera a on nie potrafi jej pomóc! Smolny czuje, że jest pośmiewiskiem – rezygnuje z pracy! O Smolnym trąbią wszystkie media. Krzysztof spotyka się z prezesem Gwiazdą i uświadamia mu, że jego żona Marcelina sprzedała dziennikarzom jego tajemnicę. Smolny nie chce wątpliwej popularności - słysząc drwiny z ust swoich pracowników oznajmia, że rezygnuje z pracy! Nina symuluje chorobę, żeby być sam na sam z Decybelem?! Nina wykorzystując fakt, że jej córeczka Zosia gorączkuje, przekonuje opiekunów, że ona też jest chora. Kiedy Renata i Sławek jadą z malutką do lekarza, Ninę odwiedza Decybel. Kiedy młodzi oddają się pieszczotom, do domu wraca Dziedzic. Jakby tknięty przeczuciem idzie prosto do pokoju dziewczyny.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

