„Stulecie Winnych”. Potwierdzono 5. sezon. Co wiemy o fabule?

Serial jest emitowany od 2019 roku. Ostatni, czwarty sezon był emitowany w TVP 1 wiosną 2022 w każdą niedzielę. Nie znamy jeszcze daty premiery 5. sezonu, ale prawdopodobnie zadebiutuje w 2023 roku.



„Stulecie Winnych” to serial na motywach bestsellerowej, trzytomowej sagi Ałbeny Grabowskiej o tym samym tytule. To pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Winnych z podwarszawskiego Brwinowa. Odcinki ostatniego sezonu produkcji, który mogliśmy oglądać, były osadzone w latach 1976-1989, czyli w okresie końcówki PRL-u w Polsce. Mogliśmy śledzić losy bohaterów podczas dużych zmian gospodarczo-politycznych. Czwarty sezon obejmował m.in. czas wybuchu stanu wojennego.



„Stulecie Winnych” – będzie kolejny sezon

To już oficjalna wiadomość – „Stulecie Winnych” doczeka się kolejnego sezonu. Życie rodziny ulegnie wielu zmianom – akcja 5. sezonu rozpocznie się w roku 1989, czyli podczas największych zmian ustrojowych w Polsce.



W kontynuacji produkcji najmłodsi członkowie rodu wchodzą w dorosłość. Jako pierwsza na ślubnym kobiercu stanie Julia, jednak nie dojdzie do ślubu. Dziewczyna miałaby poślubić kogoś, kogo nie kocha, dlatego... ucieknie sprzed ołtarza kościoła w Brwinowie. Jej zachowanie wywoła ogromny skandal rodzinny. Czy córka Basi i Tomka porzuci Piotrka dla Jeremiego i do końca życia będzie wzdychać do bandyty?

To jednak nie koniec ciekawych wątków, które czekają na widzów. Jak zdradzają twórcy, do Ani powrócą niepokojące wizje. Kobieta przewidzi, że Jeremi wplącze się w niebezpieczną sytuacją i ściągnie na Julię nieszczęście. Czy będzie miała rację?

