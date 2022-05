„M jak miłość”. Iza dostaje w pracy nietypowe zadanie

Co czeka nas w 1660. odcinku serialu „M jak miłość”?

Chodakowscy wciąż opiekują się Amelką i Hanią. Rudnicki obserwuje ich z ukrycia. Gdy cała rodzina wyjeżdża do Grabiny, włamuje się do domu. Iza otrzymuje w redakcji nowe zadanie - ma napisać artykuł o podejrzanej inwestycji na terenie Grabiny. Z przedsięwzięciem jest związany profesor Nieśpielak. Po opuszczeniu szpitala Argasiński wraca do Gródka. Chce się dowiedzieć, kto uratował mu życie. Kisielowa ma nowy pomysł na zachowanie młodego wyglądu. Rogowscy i Barbara są przerażeni.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia”. Bożena napada na Karolinę