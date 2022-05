„Westworld” wraca z 4. sezonem. Do obsady dołącza wyjątkowa postać

W najnowszym sezonie serialu HBO Original „Westworld” ponownie wystąpią: Evan Rachel Wood, nagrodzona Emmy Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul oraz Angela Sarafyan. Do obsady w tym sezonie dołączyła zdobywczyni Oscara Ariana DeBose („West Side Story”).

Akcja serialu dzieje się w futurystycznym parku rozrywki Westworld, zamieszkanym przez tzw. „hosty” obdarzone sztuczną inteligencją, lecz kontrolowane przez obsługę parku. Niektóre hosty zyskują jednak coraz większą kontrolę nad własną egzystencją.

54 nominacje do Emmy i 9 wygranych

Autorami serialu HBO Original „Westworld” są Jonathana Nolana i Lisę Joy, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych wraz Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abramsem, Atheną Wickham, Richardem J. Lewisem oraz Benem Stephensonem. Za produkcję odpowiadają firmy: Kilter Films i Bad Robot Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Serial oparty jest na filmie autorstwa Michaela Crichtona. Serial otrzymał do tej pory łącznie 54 nominacje do nagród Emmy oraz dziewięć statuetek tej nagrody.

Kiedy premiera 4. sezonu „Westworld”?

Premiera 4. sezonu serialu „Westworld” odbędzie się 27 czerwca w HBO i HBO Max. Sezon liczyć będzie 8 odcinków.

