Co oglądać w tym tygodniu na HBO Max? Rozpiska dobrych nowości

HBO Max co tydzień ma dla widzów wiele nowych propozycji – seriali, filmów, programów i dokumentów. Od poniedziałku 9 maja na platformie obejrzymy masę świeżych produkcji. Przejrzyjcie rozpiskę i poszukajcie czegoś dla siebie.

„The Fence”



Dokument o budowanym na granicy USA i Meksyku murze.



„Birdman”



Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.



„Bessie”



Queen Latifah w roli legendarnej bluesmanki Bessie Smith, której historia jest muzycznym ucieleśnieniem amerykańskiego snu.



„Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie”



Dwie ikony kina – Carrie Fisher i jej matka, Debbie Reynolds, dzielą się wspomnieniami dotyczącymi życia w świetle reflektorów. Wpuszczają widzów do swojego prywatnego świata w dokumencie nakręconym przed ich niespodziewaną śmiercią.



„Toe Tag Parole. To live and die on yard A”



Dokument opowiadający o pilotażowym programie, który został zainicjowany w Kalifornii dla odbywających karę dożywocia kryminalistów.



„Ciężkie czasy na Long Island”



Film dokumentalny o realiach długoterminowego bezrobocia w Ameryce. Jego bohaterami jest kilkoro mieszkańców Long Island, w stanie Nowy Jork, którzy stracili pracę podczas niedawnej recesji.



„Czy ktoś widział Andy'ego?”



W 1976 roku, dziesięcioletni Andy Puglisi zniknął nagle z zatłoczonego basenu miejskiego w stanie Massachusetts. 22. lata później reżyser Melanie Perkins, dawna koleżanka Andy'ego, rozpoczyna starania, aby rozwikłać zagadkę z przeszłości.



„Darwin i wrogowie ewolucji”



Spojrzenie na ludzi, którzy odrzucają teorię ewolucji. Jakimi argumentami się posługują i jak tłumaczą zjawiska rządzące światem?



„.Dog”



Dimitris wyidealizował swojego siedzącego w więzieniu ojca. Kiedy ten po dziesięciu latach zostaje zwolniony, chłopak nie może się doczekać, kiedy wreszcie go pozna. Jednak ojciec ujawnia swoją prawdziwą naturę i Dimitris staje przed dylematem.



„Dziecko”



Mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, ale też niesamowicie urocze, dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror.



„Fabryka Triangle: Pamięć o pożarze”



25 marca 1911 tragiczny pożar w fabryce Triangle Shirtwaist w Nowym Jorku kosztował życie 146 robotników, w większości kobiet i nastoletnich dziewcząt. Tragedia poruszyła opinię publiczną.



„Film balkonowy”



Produkcja Max Original autorstwa uznanego dokumentalisty Pawła Łozińskiego, który przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Autor zaczepia mieszkańców dzielnicy albo przypadkowych przechodniów, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem.



„Koniec”



Poruszający dokument prezentujący sylwetki pięciu pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej oraz ostatnie dni ich życia. Członkowie ich rodzin dokumentują za pomocą kamery ostatnią podróż, w jaką wybierają się ich najbliżsi.



„Księżyc, 66 pytań”



Po wielu latach Artemis postanawia wrócić do Aten, gdzie mieszka jej ojciec, który bardzo podupadł na zdrowiu. Kobieta poznaje skrywaną przez niego tajemnicę i zaczyna nie tylko lepiej rozumieć ojca, ale też odczuwać do niego prawdziwą miłość.



„Lada dzień”



13-letni Ramin i jego pochodząca z Iranu rodzina mieszkają w ośrodku dla uchodźców w Finlandii. Gdy chłopiec zaczyna cieszyć się wakacjami, rodzina otrzymuje straszną wiadomość, że ich wniosek o azyl został odrzucony.



„Schody”



Oparta na faktach opowieść koncentruje się na życiu Michaela Petersona, jego rozległej rodzinie z Północnej Karoliny oraz podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson. Colin Firth i Toni Collette w rolach głównych.



„Paterno”



Al Pacino w dramacie produkcji HBO jako szkolny trener, który musi przyznać się do porażki w obliczu skandalu seksualnego.



„Statua wolności: Matka wygnańców”



Film dokumentalny HBO w ciekawy sposób prezentujący historię i znaczenie ikonicznej Statuy Wolności.



„Turysta”



Cierpiący na amnezję Mężczyzna budzi się na australijskim odludziu. Musi wykorzystać posiadane wskazówki, żeby odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.



„Wszystko jest opowieścią”



Dokumentalny portret królowej komedii romantycznych Nory Ephron, autorki m.in. takich hitów jak Masz wiadomość czy Bezsenność w Seattle.Czytaj też:

Multum nowości od Netflix w tym tygodniu. Co obejrzymy?