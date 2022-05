„Dom z papieru: Korea” i maska hahoe. Czym jest inspirowana?

Akcja tego nowego serialu „Dom z papieru: Korea” osadzona jest w Korei, w fikcyjnym Wspólnym Obszarze Gospodarczym powstałym w wyniku unifikacji Półwyspu Koreańskiego. Oprócz tego ciekawego i oryginalnego miejsca akcji w serialu zobaczymy wspaniałą obsadę, w skład której wchodzą: Professor (Yoo Ji-tae), Berlin (Park Hae-soo), Tokio (Jun Jong-seo), Moskwa (Lee Won-jong), Denver (Kim Ji-hun), Nairobi (Jang Yoon-ju), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) oraz Oslo (Lee Kyu-ho).

Maska hahoe z serialu „Dom z papieru: Korea”

Nowy plakat zapowiadający pełen akcji serial przedstawia tradycyjną koreańską maskę hahoe. Jest to idealny element stylistyki wizualnej koreańskiego remake’u „Domu z papieru” — serialu, który skradł serca widzów z całego świata i zyskał grono oddanych fanów. Słynnym elementem tego hiszpańskiego serialu były noszone przez bohaterów maski z podobizną Salvadora Dalego.

Maska Dalego pojawiła się nawet we wcześniej opublikowanej zapowiedzi tytułu, w której Profesor (Yoo Ji-tae) — będący mózgiem całej operacji — zastanawia się, którą maskę wybrać. Jego decyzja nie została pokazana w zwiastunie, co doprowadziło do spekulacji wśród fanów.

Teraz wreszcie poznajemy odpowiedź — na plakacie zapowiadającym premierę widnieje maska hahoe o dużym, pustym uśmiechu. Jednak plamy krwi widoczne z boku tej białej maski przywodzą na myśl pytanie, jakie śmiertelnie niebezpieczne zwroty akcji czekają nas podczas tego zuchwałego skoku.

Kiedy obejrzymy serial „Dom z papieru: Korea”?

„Dom z papieru: Korea – część 1” to pierwszy koreański hit w drugiej połowie roku. Premiera już 24 czerwca — tylko na Netflix.

