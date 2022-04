Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Marta wyprowadzi się z Adamem z Wrocławia?

Co dziś, w 3417. odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Marysia jest zaskoczona propozycją Wenerskiego. Inaczej wyobrażała sobie wspólne spędzenie czasu. Ewelina odpowiada Bartkowi na tak ważne dla niego pytanie. Chce się też nacieszyć każdą wolną chwilą przed rozpoczęciem odsiadywania kary. Bartek obiecuje, że będzie na nią czekał. Ewelina nie chce, by Roman odprowadzał ją do więzienia. Natomiast Adam jest wdzięczny Marcie za wszystko, co dla niego zrobiła i wyznaje jej swoje uczucia. Chce by razem wyjechali i zaczęli nowe życie we trójkę. Czy Marta wyprowadzi się z nim z Wrocławia? Kinga szczerze rozmawia z nią na temat planów, które przyjaciółka wiąże z Adamem. Natomiast Filip i Anka czekają na ogłoszenie wyników wyborów do samorządu studenckiego. Tymczasem Julita wpada na pomysł, jak legalnie zarobić sporą kwotę wykorzystując talent Białego. Potrzebny jednak będzie do tego odpowiedni strój.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.



„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

