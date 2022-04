Nowości w maju na Netflix. Będzie co oglądać! Mamy dla was rozpiskę

Jak co miesiąc, w maju Netflix przygotował dla swoich widzów masę nowości. Mamy dla was pełną rozpiskę tych produkcji - seriali, filmów i programów. Przekonajcie się, czy znajdziecie coś dla siebie.

„STRANGER THINGS”, sezon 4: Część 1

W czasie wiosennych ferii nad Hawkins znów nadciąga mrok, wywołując nowe zagrożenia, niepokojące wspomnienia i widmo wojny.

Premiera: 27 maja

„TRZY METRY NAD NIEBEM”, sezon 3.

Kolejne lato przynosi nowe trójkąty miłosne, a grupa dobrych znajomych przeżywa wielkie namiętności i testuje granice przyjaźni.

Premiera: 4 maja

„PENTAWERAT”

Tajne stowarzyszenie, które od wieków steruje światem z tylnego siedzenia, musi poradzić sobie z wewnętrznym zagrożeniem. Czy pomoże mu w tym kanadyjski reporter?

Premiera: 5 maja

„CLARK”

Historia Clarka Olofssona, od którego zbrodni pochodzi nazwa „syndromu sztokholmskiego". Film oparty na prawdzie i kłamstwach tego kontrowersyjnego przestępcy.

Premiera: 5 maja

„NOWY EDEN”

Grupa młodych ludzi udaje się na imprezę na odludną, rajską wyspę. Niestety na miejscu okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydawało.

Premiera: 6 maja

„PRACUJĄCE MAMY”, sezon 6.

Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym? Ktoś o czymś takim słyszał? Kate, Anne, Jenny, Sloane i Val odbijają nadgodziny, walcząc z problemami w pracy i w domu.

Premiera: 10 maja

„IMPERIUM PRZEPYCHU”, sezon 2.

Nowe miłości, nowi znajomi i nowe dramaty w oszałamiającym towarzystwie zamożnych Azjatów i Amerykanów azjatyckiego pochodzenia z Los Angeles.

Premiera: 13 maja

„KTO ZABIŁ SARĘ?”, sezon 3.

Podczas gdy wrogowie stają się sprzymierzeńcami, a skrywana prawda wychodzi na jaw, w finalnym sezonie Álex nie spocznie, aż rozwiąże nową zagadkę – co stało się z Sarą?

Premiera: 18 maja

„MIŁOŚĆ W SPEKTRUM: USA”

W tym dokumentalnym serialu romantycznym osoby ze spektrum autyzmu poszukują miłości i próbują odnaleźć się w zmiennym świecie randek i związków.

Premiera: 18 maja

„MIŁOŚĆ, ŚMIERĆ I ROBOTY”, część 3.

Niesamowite światy budzące pełen niepokoju zachwyt i pogmatwane fabuły już wkrótce w trzeciej części nagrodzonej Emmy animowanej antologii Tima Millera i Davida Finchera.

Premiera: 20 maja

„SOMEBODY FEED PHIL”, sezon 5.

W nowym sezonie swojego serialu reality twórca „Wszyscy kochają Raymonda", Phil Rosenthal, przemierza świat, by poznać lokalną kuchnię i kulturę.

Premiera: 25 maja

„NIEOBLICZALNI 2”

Zmuszeni do ponownej współpracy po dziesięciu latach dwaj kompletnie różni policjanci badają sprawę morderstwa w podzielonym francuskim miasteczku, w którym czai się dużo poważniejszy spisek.

Premiera: 6 maja

„BEZSENNOŚĆ WE DWOJE”

Latem przed rozpoczęciem studiów pilna Auden poznaje tajemniczego Eliego. Podczas nocnych wypraw chłopak pokazuje jej beztroskie nastoletnie życie, którego jej brakowało.

Premiera: 6 maja

„POWRÓT DO LICEUM”

Po pechowym występie cheerleaderka zapada w śpiączkę na dwie dekady. Teraz ma 37 lat, właśnie się obudziła i jest gotowa, aby spełnić swoje marzenie – zostać królową balu.

Premiera: 13 maja

„WSTRZYMAJ ODDECH: REKORD POD LODEM”

Pasjonatka nurkowania swobodnego Johanna Nordblad podejmuje próbę pobicia rekordu świata w odległości pokonanej pod lodem na jednym oddechu.

Premiera: 3 maja

„NASZ OJCIEC”

Gdy dzięki testowi DNA pewna kobieta odkrywa swoje liczne rodzeństwo, ujawnia spisek, w który zamieszani są dawcy nasienia i lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.

Premiera: 11 maja

„KRIME STORY LOVE STORY”

To komedia gangsterska Global Studio – twórców filmu "Proceder". Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii". Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia – zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

Premiera: 11 maja

„PRZYJACIEL DO KOŃCA ŚWIATA”

Dodge i Penny wyruszają na spotkanie z licealną sympatią mężczyzny. W obliczu asteroidy zmierzającej do zderzenia się z Ziemią muszą się pospieszyć.

Premiera: 2 maja

Czytaj też:

Netflix serialowym domem Harlana Cobena. Podpowiadamy, co warto obejrzeć