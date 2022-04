Co dziś w serialu „Barwy szczęścia”? Malwina wyznaje, że cierpi na chorobę psychiczną

Co dziś, w 2621. już odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Adam zdradza Kasi, że Sara przyjechała do Polski, by odzyskać w końcu syna. Po powrocie do domu Basia zastaje puste mieszkanie. Klara odkrywa, że Jarecki chce wprowadzić w jej książce spore zmiany i od razu się temu sprzeciwia. Wydawca zaczyna ją szantażować, grożąc, że zamrozi tytuł na kolejnych kilka lat. Tymczasem Malwina wyznaje Hermanowi, że cierpi na chorobę psychiczną.

„Barwy szczęścia” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

