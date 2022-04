„M jak miłość”. Co dziś w serialu? Franka odkrywa bolesny sekret sprzed lat

Serial emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w odcinku 1655?

Paweł namawia Frankę, by postarali się o dziecko, a gdy dziewczyna odwiedza lekarkę, ta odkrywa jej największy i najbardziej bolesny sekret sprzed lat. Zduńska spotyka się z Dagmarą - żoną Igora i w końcu przekonuje kobietę, by wystąpiła o rozwód. Między Wernerem i Kamilem wciąż narasta napięcie. Adam nadal jest przekonany, że to Gryc spędził we Wrocławiu noc z Julią i nie umie zachować tej tajemnicy dla siebie. Po kolejnej kłótni przyjaźń prawników staje pod znakiem zapytania. Tymczasem Piotr z Kingą przed świątecznym wyjazdem urządzają na Deszczowej uroczystą, rodzinną Wigilię.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

