Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Wyniki badań DNA i poszukiwanie duchów

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3413. – o czym będzie?

Julia dostaje od Edwarda pamiątkowy zegarek, a Marysia pyta czy nie zmienił zdania w sprawie rozpoczęcia swojego leczenia. Natomiast Adam przyprowadza Adę do Marty, by zajęła się nią, podczas gdy on uda się na spotkanie o pracę. Darek ostrzega, że będzie utrudniał mu to zadanie. Natomiast Michał dostaje informację o wynikach badań DNA, które Kacper zlecił w laboratorium. Co zrobi z tą wiedzą? Do Marzenki tymczasem przychodzą nowe klientki zainteresowane jej krawieckimi zdolnościami. Konkurencja jednak szybko daje o sobie znać. Natomiast Kulas opowiada historię nawiedzonego domu w Wadlewie. Franciszek i Olek postanawiają sami sprawdzić rzekomą obecność ducha w tym miejscu. Tymczasem Michał postanawia szczerze porozmawiać z Zygmuntem na temat jego relacji z Izabelą.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

„Nasz nowy dom”. Ich ojciec umarł w strasznych okolicznościach. Ekipa przywróciła im nadzieję