Reebook stworzył kolekcję inspirowaną serialem „Dom z papieru”. Mamy zdjęcia

Kolekcja „Dom z papieru” Reeboka zawiera przede wszystkim kilka rodzajów par butów, nazwanych: Classic Leather, Freestyle Hi, Zig Kinetica II oraz Club C. Ceny wszystkich wahają się od 100 do 130 dolarów. Obejmuje również odzież dla dorosłych, w tym dwa t-shirty i jedną bluzę z kapturem. Wszystkie ubrania i obuwie marki, które zainspirowane są „Money Heist” i nawiązują detalami do serialu, obejrzycie w naszej galerii. Wszystkie produkty będą dostępne do kupienia na stronie marki już od 4 maja.

Spin-off serialu „Dom z papieru” o Berlinie

Hiszpański serial podbija świat od 2017 roku. W grudniu 2021 roku na Netflix zadebiutował ostatni sezon serialu, w której osaczony profesor zaciekle walczył o najwyższą stawkę. „La Casa de Papel” pobijał wszelkie rekordy na platformie streamingowej. Nic więc dziwnego, że wierni fani wciąż czekają na jakąś kontynuację tej historii. Taką będzie spin-off serii, który opowiadać będzie o Berlinie. Serial nie jest jeszcze nazwany, ale wiadomo, że do roli Andresa de Fonollosa powróci Pedro Alonso.

Południowokoreańska wersja „Domu z papieru”

Równolegle powstaje także południowokoreańska wersja „Domu z papieru”. Jak dowiedziało się „Variety”, tam w Berlina wcieli się aktor Park Hae-soo, znany szerokiej publiczności z serialu „Squid Game”.

Akcja serialu będzie rozgrywać się na Półwyspie Koreańskim. Reżyser adaptacji, Kim Hong-sun, to twórca takich telewizyjnych produkcji jak „The Guest”, „Voice” i „Black”, a zarazem uznany twórca kryminałów fantastycznych. Za scenariusz odpowiedzialny jest Ryu Yong-jae wraz z zespołem, w którego portfolio znajdują się m.in. jedna z produkcji Netflix pt. „Hologramowa miłość” („My Holo Love”) czy serial tvN pt. „Pamiętnik psychopaty” („Psychopath Diary”). Nowy projekt jest efektem współpracy BH Entertainment i Contents Zium.

